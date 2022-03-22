傳播鏈延燒！雲林退休校長密集訪友 3親友接觸染疫

國內今天新增10例本土確診個案，其中雲林縣有3例，皆為昨天確診的退休校長（案22137）親友，包括他的太太、友人及友人職場同事，縣長張麗善今天召開疫情說明會時指出，確診個案足跡包括斗六、斗南、古坑、西螺及大埤等鄉鎮市，目前掌握地點皆已請相關單位清消環境。

縣府表示，案22177是60多歲女性，為退休校長妻子，平時居住斗六市，本月16日出現喉嚨癢、咳嗽有痰等症狀，因丈夫確診，她在20日深夜被匡列為居家隔離對象，PCR採檢結果呈陽性，隔日確診，已收治醫院。

另案 22179是60多歲女性，為退休校長友人，與案22180平時都在西螺鎮上班，張麗善指出，案 22179本月15日出現流鼻水症狀，案 22180則因與她一起共事，17日也出現不適症狀，包括咳嗽、頭昏及全身無力等，兩人昨天先後因曾與確診的退休校長接觸及同職場昨被匡列居家隔離並採檢，雙雙呈陽性確診。

縣府今天公布退休校長活動史，他9、10、16、17、18及19日曾6度拜訪斗南鎮友人，9、11、14及15日曾拜訪斗六市友人，18日下午6點半與案 22179到華山小吃用餐2小時。

退休校長妻子足跡則集中在斗六市，包括到雲林科技大學校門外人行道散步、中醫診所及整骨所治療身體，另有2天曾到中華路與永安路交叉口流動菜攤購物10分鐘左右，活動過程都有戴口罩，匡列6人居家隔離。

另退休校長友人案22179在西螺鎮一家教會擔任神職人員，她本月11、14、15、16日上午8點到下午5點半都在神學院內工作，17日到神學院工作後，下午3時許到茂杉診所就診，至中正路上的藥局拿藥後，返回神學院工作；19日下午5點10分曾到斗南郵局辦事半小時，20日上午至大埤教會，昨天還有至神學院工作到下午1點50分離開，已匡列37人居家隔離。

張麗善表示，民眾若曾出入相關場所或與個案有接觸，請進行自我健康監測，從與確診者最後接觸日或足跡重疊日隔天起算10天，在本月31日前若出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，請撥縣府1999專線，由衛生單位安排就醫採檢，不可自行搭乘大眾運輸工具。 雲林縣政府今天公布昨天確診的退休校長（案22137）活動史。圖／雲林縣政府提供 雲林縣政府今天公布退休校長妻子（案22177）活動史。圖／雲林縣政府提供 雲林縣政府今天公布退休校長友人（案22179）活動史。圖／雲林縣政府提供 雲林縣政府今天公布退休校長友人職場同事（案22180）活動史。圖／雲林縣政府提供 雲林縣針對確診個案足跡包括斗六、斗南、古坑、西螺及大埤等鄉鎮市，進行環境全面清消。記者陳苡葳／翻攝

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