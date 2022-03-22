馬紹爾總統柯布亞籲聯合國 結束對台灣的「可恥沉默」

蔡英文總統歡迎馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua）伉儷訪問台灣，今天中午在總統府贈勳並設國宴，總統府資政辜寬敏也是國宴座上賓。蔡總統感謝柯布亞大力增進兩國邦誼，也堅定支持台灣的國際參與，期待兩國持續在國際上相互扶持，在國家發展上緊密合作。柯布亞則再次呼籲聯合國結束對台灣的「可恥沉默」。

贈勳典禮中，蔡總統親為柯布亞總統配掛「采玉大勳章」，隨後致詞表示，過去5年多來，馬紹爾群島是她就任總統後，第一個拜訪的太平洋友邦，更訪問過兩次。還記得第二次訪問，就是在3年前的3月。今天很高興在同樣的季節，能夠接待來自馬紹爾群島的所有好朋友。

蔡總統指出，除了誠摯歡迎訪團訪問台灣，剛剛透過頒贈柯布亞「采玉大勳章」，她也要代表台灣人民感謝柯布亞總統，大力增進兩國邦誼，也堅定支持台灣的國際參與。

蔡總統提到，柯布亞在去年聯合國大會中，曾公開呼籲聯合國，必須終結對於台灣參與的「可恥沉默」，為台灣仗義執言，她與台灣人民都銘感在心。過去兩次她訪問馬紹爾群島時，陸續推動雙方在教育及婦女賦權領域的合作。現在，在柯布亞的領導下，今年初，兩國政府已經啟動「馬國婦女創業小額貸款循環基金」，讓雙方合作更進一步。透過多元交流及互動，相信台灣和馬紹爾群島將共同開創更寬廣的合作領域，並且成為太平洋區域重要的穩定力量。

柯布亞受贈勳後首先以馬紹爾語「Yakwe」向大家問候，並對此行獲贈「采玉大勳章」表達由衷謝意。他表示，無論國家的大小貧富，只要團結，都能夠對全世界、全人類有所貢獻。因此，他再次呼籲聯合國結束對台灣的「可恥沉默」。台灣人民有權利參加區域與國際會議及組織，馬紹爾將不遺餘力，持續支持。