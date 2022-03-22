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馬紹爾總統柯布亞籲聯合國 結束對台灣的「可恥沉默」

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua）獲頒「采玉大勳章」。圖／總統府提供
馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua）獲頒「采玉大勳章」。圖／總統府提供

蔡英文總統歡迎馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua）伉儷訪問台灣，今天中午在總統府贈勳並設國宴，總統府資政辜寬敏也是國宴座上賓。蔡總統感謝柯布亞大力增進兩國邦誼，也堅定支持台灣的國際參與，期待兩國持續在國際上相互扶持，在國家發展上緊密合作。柯布亞則再次呼籲聯合國結束對台灣的「可恥沉默」。

贈勳典禮中，蔡總統親為柯布亞總統配掛「采玉大勳章」，隨後致詞表示，過去5年多來，馬紹爾群島是她就任總統後，第一個拜訪的太平洋友邦，更訪問過兩次。還記得第二次訪問，就是在3年前的3月。今天很高興在同樣的季節，能夠接待來自馬紹爾群島的所有好朋友。

蔡總統指出，除了誠摯歡迎訪團訪問台灣，剛剛透過頒贈柯布亞「采玉大勳章」，她也要代表台灣人民感謝柯布亞總統，大力增進兩國邦誼，也堅定支持台灣的國際參與。

蔡總統提到，柯布亞在去年聯合國大會中，曾公開呼籲聯合國，必須終結對於台灣參與的「可恥沉默」，為台灣仗義執言，她與台灣人民都銘感在心。過去兩次她訪問馬紹爾群島時，陸續推動雙方在教育及婦女賦權領域的合作。現在，在柯布亞的領導下，今年初，兩國政府已經啟動「馬國婦女創業小額貸款循環基金」，讓雙方合作更進一步。透過多元交流及互動，相信台灣和馬紹爾群島將共同開創更寬廣的合作領域，並且成為太平洋區域重要的穩定力量。

柯布亞受贈勳後首先以馬紹爾語「Yakwe」向大家問候，並對此行獲贈「采玉大勳章」表達由衷謝意。他表示，無論國家的大小貧富，只要團結，都能夠對全世界、全人類有所貢獻。因此，他再次呼籲聯合國結束對台灣的「可恥沉默」。台灣人民有權利參加區域與國際會議及組織，馬紹爾將不遺餘力，持續支持。

柯布亞表示，馬紹爾將主辦2022年南島論壇，他期待能夠在論壇中，與台灣以及理念相近的國家進行文化交流，也樂見原住民族委員會將在馬紹爾設立南島論壇辦事處。

蔡英文總統（右）在總統府設國宴歡迎馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua）伉儷訪問台灣。圖／總統府提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
蔡英文總統（右）在總統府設國宴歡迎馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua）伉儷訪問台灣。圖／總統府提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
蔡英文總統在總統府設國宴歡迎馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua）伉儷訪問台灣，總統府資政辜寬敏（右）也受邀出席。圖／總統府提供
蔡英文總統在總統府設國宴歡迎馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua）伉儷訪問台灣，總統府資政辜寬敏（右）也受邀出席。圖／總統府提供

馬紹爾群島 聯合國 台灣人

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