趙少康：幾十億疫苗被銷毀 打疫苗傷亡賠償卻斤斤計較

72.2萬劑疫苗因陸續屆臨效期，行政院長蘇貞昌指示應確實執行銷毀；但對於銷毀疫苗損失的金額，指揮中心強調因保密協議無法對外公布。中廣董事長趙少康批評，對打疫苗傷亡的賠償斤斤計較，但幾十億元的疫苗卻這樣銷毀，完全搞錯重點。

趙少康指出，當時因為缺疫苗，政府購買的時候沒規劃，現在銷毀，還不能告訴大家損失多少錢，但這些都是民脂民膏。他還指出，高端買了500萬劑只打了200萬劑，以後要銷毀300萬劑，銷期卻還一直在延，可以一直延期的嗎？

趙少康批評，對打疫苗傷亡的賠償斤斤計較，但對幾十億價值的疫苗卻這樣銷毀，簡直是頭重腳輕不平衡，完全搞錯重點。打疫苗不賠償，以後大家就不太敢打了，「打了疫苗才死的怎麼會無關呢？」