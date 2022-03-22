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馬紹爾群島國會通過友台決議案 挺台參與國際組織

聯合報 / 記者張加／即時報導
馬紹爾群島總統柯布亞（左）已於21日抵台進行首度國是訪問，並於22日會晤總統蔡英文。圖／總統府提供
馬紹爾群島總統柯布亞（左）已於21日抵台進行首度國是訪問，並於22日會晤總統蔡英文。圖／總統府提供

外交部今指出，我國太平洋友邦馬紹爾群島共和國國會於18日以共識決方式，一致通過友台決議案，支持台灣參與聯合國（UN）、世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織及活動，並深切感謝台灣人民及政府給予馬國的堅定支持。

馬紹爾群島總統柯布亞（David Kabua）已於21日抵台進行首度國是訪問，並於今日會晤總統蔡英文時親自將友台決議文的正本遞交蔡總統。

外交部表示，這項決議案是由馬國外貿部長粘瑞（Casten Nemra）領銜提出，獲得馬國朝野參議員的一致支持；馬國國會議長凱迪（Kenneth Kedi）表示，為能在柯布亞訪台前通過這項支持台馬雙邊關係的重要決議案，馬國國會特別於18日召開臨時會進行討論。

據外交部新聞稿，柯布亞於國會中呼籲朝野參議員支持簽署，以對長期堅定友邦台灣表達馬國的支持。

該決議文指出，馬國人民及政府重申對中華民國（台灣）人民及政府堅定支持的誠摯感謝；台灣作為馬國的真誠友邦，馬國呼籲聯合國立即採取行動，有效解決台灣2350萬人民遭不當排除在聯合國體系外的問題。

聯合國 外交部 馬紹爾群島

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