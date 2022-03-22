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回應爭議 陳時中：健保重大傷病、低收入都沒增加負擔
衛福部日前公布健保部分負擔方案，約有1454萬人受影響，預計5月前正式上路。但國民黨團今天表示，無法接受把民眾當提款機的方案，要求衛福部暫緩實施該方案。對此，衛福部長陳時中表示，盼健保的調整對人民影響最小又能讓制度永續，現行調整的部分負擔對於原重大傷病、低收入者，都沒有增加任何負擔。
陳時中表示，健保對民眾是很重要的安全制度，財務穩定，無論費率調整或部分負擔調整，都希望對人民影響最小，又能讓健保永續。因為不希望造成經濟負擔對就醫造成障礙，因此對原來重大傷病、低收入者都沒有增加任何負擔，中低收入者若經轉診，部分負擔也會予以補助。訂定上限是為減輕負擔，希望在有費用意識下可以撙節使用。
至於相關配套進度，陳時中表示，正在訂定辦法，主要方向是針對中低收入戶，可能有較多疾病、負擔較重，而這也是外界一直反映的事情。不過陳強調，若配合分級轉診到醫院看診，增加的費用會給予補助，把影響減到最低。
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