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調查活動斷層牛步 監察院糾正經濟部

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察委員田秋堇表示，促請經濟部對於活動斷層之調查與活動斷層地質敏感區劃設要更積極。本報系資料照
監察委員田秋堇表示，促請經濟部對於活動斷層之調查與活動斷層地質敏感區劃設要更積極。本報系資料照

監察委員田秋堇、林盛豐今天表示，政府對於活動斷層之調查與活動斷層地質敏感區劃設進度緩慢，造成國家與民間工程、甚至一般住宅選址於未正式公告之活動斷層地質敏感區而不自知，事涉重大災害防治超前部署，為確保民眾生命財產安全，因此提案糾正經濟部。

糾正案文指出，經濟部地質調查所對於2010年至今已公告之36處活動斷層，以及需要進一步調查再公告精確度更高之「活動斷層地質敏感區」劃設進度，截至去年底僅公告20處「活動斷層地質敏感區」，至今尚餘16處未完成調查、公告，且近3年每年僅增加1處，進度緩慢。

查案監委表示，經調查發現，學術界早已發現許多條具體新事證的活動斷層，例如2016年學者即指出共49條活動新斷層，但經濟部長期以來並未予地調所充分資源，難以進行調查與審定，有欠積極，不但形成災害防治破口，遑論防災管理之超前部署，有明顯違失。

查案監委指出，經濟部目前公告之「活動斷層地質敏感區」僅能做到比例尺二萬五千分之一，無法達到內政部營建署依據建築法執行建築物禁限建所需圖幅比例一千二百分之一，所以內政部營建署無法依據地調所的活動斷層線圖執行建築物禁限建管制。

查案監委說，日本國土交通省圖資系統，對於國土地理院活斷層圖（都市圈活斷層圖）活動斷層線比例尺約六千分之一，較我國網站資料精細許多，甚至可於電腦上放大至30公尺範圍內細看斷層圖及街道、住宅座落位置，讓民眾充分享有地質斷層知情權，以避免生命財產危害，值得借鏡。

查案監委表示，相較於地質條件與我國鄰近之日本，多年來投注大量人力物力進行調查，日本已知的活動斷層便有2千多條；反觀經濟部地調所「構造及地震組」僅10人，該組1年之預算為3850萬元，對於辦理「活動斷層地質敏感區」及「活動斷層分布圖」等作業之基礎調查量、能均嚴重不足，且未來組織改造後甚至朝縮編方向進行，對於活動斷層調查的進度更加不利，令人擔憂。

查案監委說明，除了已公告的活動斷層，台灣陸域中尚存在許多活動盲斷層，亦屬發生大地震的孕震構造，可造成重大災害。雖然近地表斷層跡短期內還無法進行精確繪製，但政府與民間極可能在位於活動盲斷層的地表進行大規模建設而不自知，基於重大災害防治須超前部署考量，這些危害風險仍有必要預為告知，不應以調查作業問題而擱置、延遲劃設敏感區，導致未來造成重大災害之危機。

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