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蔡英文宣布成立「台灣馬紹爾氣候變遷調適應變基金」

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
馬紹爾群島共和國總統柯布亞訪台，今會晤蔡英文總統。記者陳正興／攝影
馬紹爾群島共和國總統柯布亞訪台，今會晤蔡英文總統。記者陳正興／攝影

馬紹爾群島共和國總統柯布亞昨天起至25日訪台，今天蔡英文總統偕同副總統賴清德，與柯布亞進行雙邊會晤，蔡總統指出，兩國將成立「台馬氣候變遷調適應變基金」及完成「台馬農業合作協定」的修訂，並強調台灣會和馬紹爾群島攜手努力，為兩國永續發展打下穩固基礎，一起為全球的進步繁榮做出更多貢獻。

蔡總統表示，台灣和馬紹爾群島都是熱情良善的海洋國家，有共通的南島文化，並且共享民主、自由、人權等普世價值。雙方也透過每次的交流互動，激盪出更多的火花，在農業、公衛、基礎建設以及潔淨能源等領域，創造許多的合作契機。

蔡總統提到，過去幾年來，全球都面對極端氣候和疫情的挑戰，台灣和馬紹爾群島也共同面對問題，持續深化合作。「我們深刻理解，極端氣候及海平面上升等現象，是太平洋島國國家發展的首要隱憂。」

蔡總統也宣布將成立 「台馬氣候變遷調適應變基金」，這是一項重要的合作計畫，未來兩國將在綠能基礎建設、防災警示系統及人員的培訓上，有更多的交流合作，共同建立「有韌性的調適應變體系」。

蔡總統指出，這次柯布亞來訪，也是一趟生態永續之行，將參訪台灣的綠能產業。在這次訪問期間，兩國也會完成「台馬農業合作協定」的修訂，將農業合作計畫進一步拓展到馬紹爾群島的外島，讓兩國的糧食安全合作，提升到新的階段。

蔡總統表示，「永續南島、攜手共好」是我國一直秉持的精神。在這裡，她要恭喜馬紹爾群島取得今年「南島民族論壇」的主辦權。期待台灣可以和其他太平洋島國，共同參與盛會，持續把彼此豐富的文化經驗分享出去。未來，台灣也會和馬紹爾群島攜手努力，為兩國的永續發展，打下穩固的基礎，也一起為全球的進步繁榮，做出更多的貢獻

柯布亞表示，台灣是馬紹爾群島的重要友邦，兩國邦誼從24年前建交至今，不斷成長茁壯，對於兩國努力強化並推動民主、人權等共同價值，令他感到相當自豪。此次來訪，不僅彰顯兩國強健邦誼，也將表達對於台灣參與國際組織的堅定支持。

柯布亞也稱許台灣人民在新冠肺炎疫情期間及在烏克蘭危機中，對友邦及國際社會的人道貢獻。稍晚，他會交付蔡總統一分由馬紹爾群島共和國政府與人民的共同決議，此項決議重申馬紹爾群島政府對台灣的支持，並敦促聯合國立即採取行動，終結將台灣2300萬人民排除在外的不當舉措。

最後，柯布亞以中文向蔡總統說「謝謝你」，並感謝台灣政府與人民對訪問團的歡迎與款待，他也相當期盼後續的雙邊對話，並期盼與台灣進一步深化兩國間的邦誼。

馬紹爾群島 氣候變遷 疫情

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