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傅崐萁要求採購先進武器 蘇貞昌：不是在菜市場點菜

攝影中心 / 記者季相儒／台北即時報導
行政院長蘇貞昌（中）回應表示，台灣需要怎樣的作戰防衛系統，政府都有慎重考量，台美6項保證，包含武器等都涉及相關專業，兩國專業人員一直都有最密切聯繫，哪種武器適合台灣、防衛台灣，都有最周密的考量，不是好像委員在菜市場點菜。記者季相儒／攝影
行政院長蘇貞昌（中）回應表示，台灣需要怎樣的作戰防衛系統，政府都有慎重考量，台美6項保證，包含武器等都涉及相關專業，兩國專業人員一直都有最密切聯繫，哪種武器適合台灣、防衛台灣，都有最周密的考量，不是好像委員在菜市場點菜。記者季相儒／攝影

國民黨立委傅崐萁今天在立法院質詢時要求行政院蘇貞昌買F-22、薩德、神盾等武器，並質疑蘇貞昌有沒有勇氣跟美國人大聲講？蘇貞昌表示勇氣始終不減，但要對美要求什麼武器，我們會縝密考量，不是好像委員在菜市場點菜。

立委傅崐萁今天一上台就先對立法院副院長蔡其昌表示，詢答過程請行政院不要實問虛答、破壞議事規則，本院是中華民國國會，不是行政院立法科，詢答過程行政院長必須務實答覆，不能有任何反質詢或口出惡言行為，也請院會主席維持本院尊嚴及會場秩序。

立委傅崐萁質詢時表示，在野黨國會議員表達希望台灣有最好最先進的武器，這是給中華民國政府力量，對美談判、採購更有所本，希望行政院挺直腰桿、大聲問美國為什麼我們不能有F-22戰機？薩德反導彈系統？神盾戰鬥系統？SM-6飛彈？

行政院長蘇貞昌回應表示，台灣需要怎樣的作戰防衛系統，政府都有慎重考量，台美6項保證，包含武器等都涉及相關專業，兩國專業人員一直都有最密切聯繫，哪種武器適合台灣、防衛台灣，都有最周密的考量，不是好像委員在菜市場點菜。

立委傅崐萁質詢時表示，在野黨國會議員表達希望台灣有最好最先進的武器，這是給中華民國政府力量，對美談判、採購更有所本，希望行政院挺直腰桿、大聲問美國為什麼我們不能有F-22戰機？薩德反導彈系統？神盾戰鬥系統？SM-6飛彈？。記者季相儒／攝影
立委傅崐萁質詢時表示，在野黨國會議員表達希望台灣有最好最先進的武器，這是給中華民國政府力量，對美談判、採購更有所本，希望行政院挺直腰桿、大聲問美國為什麼我們不能有F-22戰機？薩德反導彈系統？神盾戰鬥系統？SM-6飛彈？。記者季相儒／攝影

行政院 蘇貞昌 傅崐萁

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