傅崐萁要求採購先進武器 蘇貞昌：不是在菜市場點菜

國民黨立委傅崐萁今天在立法院質詢時要求行政院長蘇貞昌買F-22、薩德、神盾等武器，並質疑蘇貞昌有沒有勇氣跟美國人大聲講？蘇貞昌表示勇氣始終不減，但要對美要求什麼武器，我們會縝密考量，不是好像委員在菜市場點菜。

立委傅崐萁今天一上台就先對立法院副院長蔡其昌表示，詢答過程請行政院不要實問虛答、破壞議事規則，本院是中華民國國會，不是行政院立法科，詢答過程行政院長必須務實答覆，不能有任何反質詢或口出惡言行為，也請院會主席維持本院尊嚴及會場秩序。

立委傅崐萁質詢時表示，在野黨國會議員表達希望台灣有最好最先進的武器，這是給中華民國政府力量，對美談判、採購更有所本，希望行政院挺直腰桿、大聲問美國為什麼我們不能有F-22戰機？薩德反導彈系統？神盾戰鬥系統？SM-6飛彈？