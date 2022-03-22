開放萊豬、福食卻調健保費 國民黨團：把人民當提款機

衛福部健保署擬調高健保部分負擔新制，立法院國民黨團今批評，衛福部的做法是由民眾買單補健保整體基金不足。國民黨團總召曾銘宗表示，衛福部長陳時中還說兩年內不調整保費，現在卻失信於民，陳時中自己打臉自己，違反當時承諾。

曾銘宗指出，現在萬物齊漲，去年經常性薪資卻負成長，政府現在帶頭調漲健保部分負擔費用，引發相關民間業者調高相關物品價格，引發通貨膨漲；國民黨團不能接受政府帶頭調整健保費用方案，建議暫緩實施，再聽聽各界意見。

曾銘宗指出，衛福部公告的健保新制中，醫學中心從現在最高720元調為1220，調幅69%；區域醫院從590元調高為990元，調幅68%；地區醫院從430元調高為530元，調幅為23%、基層醫療400元調為500元，調幅25%。

曾銘宗說，一直想選舉的陳時中，公告要調整的幅度這麼高，影響1300萬至1500萬人權益，但去年健保署宣布健保費率由4.69%漲為5.17%，當時陳就說兩年內不調整保費，結果現在又要調部分負擔，陳失信於民、打臉自己，違反當時承諾。

國民黨籍衛環委員會召委林為洲表示，衛福部去年才漲民眾每個月要繳的健保費率，現在又全面漲民眾看診自付額，都是從民眾這邊提款，由民眾買單補健保整體基金不足；以前看健保，若是醫生囑咐的檢查項目不用收費，將來通通要收費。

林為洲質疑，衛福部說漲部分負擔是要以價制量，說國人每人一年看病15次，若因健保改革讓每人每年少看一次，可以為健保省300多億元；但另一方面又說，提高部分負擔費用可一年增加100多億元收入，兩種說法自相矛盾。

林為洲說，台灣健保是社會福利，支持健保改革，但不能把民眾一直當提款機；他。

國民黨團副書記長謝衣鳯表示，這次健保署調高健保費門診檢查、藥費與急診部分負擔，是因為健保財務循環進入健保赤字高攀的緊張期，但這是用台北人的角度看健保改革，變向處罰中南部與偏鄉民眾。

謝衣鳯認為，健保署真正要做的，要減少慢性病併發症，才能達到整體性減少醫療支出；批評民進黨政府一昧的開放萊豬、核食增加民眾健康負擔，現在又調高健保費，根本是讓台灣民眾為民進黨政策買單。