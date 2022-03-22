同意票未過半仍過關 時力爆鏡電視補件30次NCC護航到底

針對近日國家通訊傳播委員會（NCC）審查鏡電視新聞台執照過程爭議，時代力量立法院黨團今舉行記者會爆料，過去NCC審理電視執照相關議案，不管是新發或展延，讓業者補件的次數大約在10次上下，但這次鏡電視共補件超過30次，另在NCC委員會議中，7名委員只有含NCC主委陳耀祥在內的3人同意，陳耀祥卻未進行表決逕自宣布通過，根本是護航到底。

時力黨團副總召陳椒華指出，為了解今年1月19日NCC審理及第999次委員會議討論鏡電視執照許可的過程，辦公室先後發了兩份公文索資，取鏡電視遭檢舉的調查紀錄和調查報告、NCC與鏡電視間公文往返紀錄，以及第999次委員會議的會議逐字稿紀錄，但卻被用各種理由拒絕，相當離譜。

陳椒華委員並提出證據表示，第999次委員會議上僅陳耀祥、蕭祈宏及另名委員贊成通過鏡電視執照，林麗雲跟王維菁委員表達反對，另外2名委員沒有表示意見，陳耀祥卻未進行表決逕自宣布通過，導致王、林2位委員以出具不同意見書方式留下紀錄，避免被背書，另外，過去NCC審理電視執照相關議案，不管是新發或展延，讓業者補件的次數大約在10次上下，但這次鏡電視共補件超過30次，「這不是護航，什麼才是護航」。她也要求，交通委員會應針對鏡電視案成立調閱小組，讓真相呈現在國人面前。

時力黨團總召邱顯智指出，當年中天被撤照的主要原因，就是因為頻道自律和內控機制失靈，不只不能維護新聞專業，更不能防止大股東介入新聞，新聞媒體不能被矮化成政黨傳聲筒和政客化妝師，當新聞台喪失作為新聞台的專業和立場，為政治和商業服務，那就失去作為一個新聞台的資格，「呼籲NCC，秉持必要的專業和一貫的標準，盡到主管機關應該要有的職責」。

時力黨團幹事長王婉諭表示，NCC早已要求鏡週刊負責人裴偉不得擔任鏡電視董事長、有給職職務、擔任顧問及參與公司營運，NCC通過鏡電視執照的決議更在保留許可廢止權事項中加註「鏡傳媒股份有限公司董監事及經理人不得參與該公司任何營運」，但針對裴偉被檢舉在鏡電視擔任顧問領取高額報酬，NCC卻僅要求請鏡電視說明後就完全採信，未進一步調查，「NCC難道不用撤照嗎？陳耀祥主委還要繼續護航嗎？」