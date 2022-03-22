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朱立倫選台南？黃偉哲無懼還說「來的話就精彩了！」

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
台南市長黃偉哲。本報資料照片
台南市長黃偉哲。本報資料照片

國民黨台北市議員王鴻薇日前在臉書點名，國民黨主席朱立倫御駕親征選台南市長。台南市長黃偉哲今天出席台灣國際蘭展台北記者會時指出，「朱立倫來的話就精彩了。」朱立倫作為台南女婿，也能來一較長短，若不願意親自來，台南市民自然有他們的解讀。

黃偉哲指出，國民黨在台南提出的人選都尊重， 但這幾天黨內競爭，有的是朱立倫代理人、有的是戰鬥藍藏鏡人，但都希望有君子之爭，最希望朱立倫自己來，黨主席參選過去也有紀錄，2010年蔡英文總統在新北參選，當時朱立倫還贏蔡英文，黃信介前主席也曾到花蓮參選立委 ，雖受到作票風波，但還是贏了，黨主席參選並不新鮮，就看朱立倫要不要。

黃偉哲指出，朱立倫作為台南女婿，也能來一較長短，台南市民也有不同選擇，若朱立倫不願意親自來，市民朋友也知道他意思，自然會解讀。

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