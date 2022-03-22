否認深藍勸選北市 趙少康：蔣萬安一宣布氣勢就會起來

「鏡周刊」報導深藍認為國民黨立委蔣萬安被白綠夾殺、聲勢低迷，勸進中廣董事長趙少康參選台北市長。趙少康上午受訪澄清，沒有深藍勸進，自己也不代表深藍，強調自己的目標還是2024；而且他認為，蔣萬安只是還沒宣布，一旦宣布氣勢就會起來，爆發力十足。

趙少康表示，他不代表深藍，也一向不認為自己是深藍，「我是藍，但不是深藍」，吸引的也不只是深藍的票，各種希望他選的聲音都有，跟深藍無關，到目前為止沒有深藍勸進。他說有人從高雄、新竹、桃園拱到雙北，但自己對2022沒有考慮，沒想過要選這些地方，國民黨人才濟濟。

被問到目標是否還是2024？趙少康說，目標是，但大位不以自取，不是說自己的目標是什麼就可以得到，他的立場很清楚，只要比他優秀的人他都支持，不管是2022還是2024。媒體追問比蔣萬安優秀？趙則說，蔣萬安在很多地方比他優秀，他覺得蔣萬安很好。

對於蔣萬安近日民調下滑，藍營基層民代焦慮，希望找趙少康當母雞掛看板。趙少康表示，藍營市議員焦慮的是還沒宣布，不然怎麼一起掛看板、當母雞，所以他認為也不宜太晚宣布；他也說，各地都有母雞，他只是助一臂之力，因為市長參選人也還沒出來，市議員擬參選人來找他也是因為他比較中立。

趙少康表示，國民黨基層焦慮是當然的，因為前幾次的公投、選舉不是那麼順利。另外就是沒有執政，看到民進黨這麼囂張、兩岸這麼緊張，有志之士都會焦慮。但國民黨人才濟濟，只要大家團結應該沒有問題。

趙少康說，黨主席朱立倫不是說最近有5萬個人入黨嗎？這是個好現象，在處境這麼困難的情況下，這麼多黨員願意入黨，這是很好的。他重申，自己的立場很一致，「支持朱主席，支持黨中央」，需要他協助，他會盡量協助。

趙少康說，他回想自己不到30歲就被提名，31歲就當選台北市議員，當時他沒有任何背景，就是靠大家支持他，今天他有能力能幫助年輕朋友被國民黨提名，坦坦蕩蕩，優秀人才大家都要支持，不是趙家人才、韓家人才，侯家人才，朱家人才，都國民黨的人才。