傅崐萁勸「腰桿挺直」向美要武器 蘇：不是菜市場點菜

國民黨立委傅崐萁本月1日質詢行政院長蘇貞昌時，兩人唇槍舌戰45分鐘，近來歷經蘇貞昌與立委蔣萬安質詢風波後，傅崐萁今天再質詢蘇貞昌，延續上回俄烏戰爭議題，傅崐萁再質詢台灣防衛能力，兩度要求蘇貞昌「腰桿挺直」拿出勇氣跟美國要武器，蘇貞昌雖一度回稱「不是好像在菜市場點菜」，讓詢答有些小火花，但全程平和。

本月1日傅崐萁、蘇貞昌詢答激烈，傅崐萁指蘇是「出一張嘴防衛台灣」，蘇貞昌則八度拍桌暴怒嗆傅崐萁是「可恥！投降主義」，還酸傅「口氣跟國台辦口氣很像」。11日緊接著上演蘇蔣在303大停電後，蔣要蘇保證不停電，蘇反嗆「你祖父承諾反攻大陸也沒做到」，藍綠攻防延燒12天，蘇貞昌這兩天態度放緩。

今天再輪到立委傅崐萁質詢，傅一上台就提出「請行政院不要實問虛答、也不要破壞議事規則」，他說，國會不是行政院的立法科，希望今天的詢答，行政院院長必須務實地在本院清楚答覆，也不能有反質詢、口出惡言的行為，請主席維持國會尊嚴及秩序。

傅崐萁延續上次質詢議題，他說，烏克蘭戰爭非常慘烈，全世界媒體都報導「有可能下個是台灣」，他為了保護台灣人民安全，要問行政院「當發生戰爭時，我們如何防衛台灣」，現在防衛的能力，當兩岸交戰時，台灣防衛能力如何？

蘇貞昌答詢，台灣從方方面面整備訓練，這次俄羅斯入侵烏克蘭，更組成專案學習就相關事項借鏡，也感謝立法院通過預算，無論從戰機、戰備、武器、防衛充實，甚至修法對萬一發揮戰爭，全民應有的準備，「政府每天都在進行，也謝謝立法院支持。」

傅崐萁接著描述台灣與烏克蘭地理差異，他說，烏克蘭有4100萬人、台灣2400萬人，烏克蘭只比台灣多1700萬人面積卻是台灣的17倍大，四周都有國家，人道走廊有地方可去，台灣卻是四周環海、面積3萬6000平方公里，3分之2是山地，有居住人民的只有3分之1。

他說，烏克蘭、俄羅斯戰爭很難全面攻擊，畢竟國土面積遼闊，台灣地狹人稠，若被攻擊非常嚴重。他說，「院長，我們不用再閃躲」，務實地說防衛方式，現在日本、南韓，都有與美國簽訂安保協議，「我們什麼時候可以跟美國簽台美安保協定？」

蘇貞昌平靜回答，「台灣目前跟美國雖然沒有安保協定，但美國一再宣布雙方關係堅若磐石。」

傅崐萁緊接著說，美台堅若磐石、但不要忘記，拜登總統說美國、烏克蘭，友誼「堅若鋼鐵」，超過磐石，卻仍然沒有出兵。就日本、南韓來比較，不能再一廂情願在幻想中，「我們很務實地看到整個國家的防衛，在日本、南韓，都有先進的武器。」他說，他已經第三、四次提出此事，希望台灣有最好的防衛武器，「在野黨的聲音都是希望強化國防，讓院長在採購勝都更有所本」，他說，希望政院腰桿挺直，跟美國大聲說「為什麼我們不能有F22、薩德、神盾等武器？」

蘇貞昌說，台灣需要怎樣的防衛作戰武器，都有政府慎重明白地考量，台美之間包含美國對台灣有六項保證，對武器等都涉及相關專業，兩國之間相關專業人員，一直都有最密切的聯繫，哪一種武器適合台灣、對兩岸之間萬一有人侵略台灣時如何防範，都有最慎重的考量。

傅崐萁說，世界軍備競賽已經很明顯突破，他已經第三、四次提醒，「美國大權早就不存在了，不敢輕啟戰端，否則是世界性毀滅」，俄羅斯正式攻擊烏克蘭，都是台灣無法防備的，「請你抬起臂膀、腰桿挺直，說我們要這樣的武器，你有沒有這樣的勇氣？」

傅崐萁提起「勇氣」一詞讓現場氣氛一度緊張，蘇貞昌說，「勇氣始終不減，但要跟美國要什麼武器，會縝密考量，不是好像在菜市場點菜」，傅崐萁反問「你是說美國對日本、南韓是菜市場？請院長不要用這種粗鄙的語言」，蘇貞昌接話「用閃躲的語言是更粗俗、更不敬啦。」

兩人火花短暫，傅崐萁說，周邊國家防禦都已經爭取到重要的先進武器及防衛器具，我們卻還在期盼，「今天講清楚也好，就是還沒爭取到」。

傅崐萁接著說，你不斷說烏克蘭的老奶奶拿掃把防禦，但那是因為他們有強大的意識，我們現在全民意識必須凝聚反抗，「我們一定要讓人民了解做了哪些和平的努力，是因為沒辦法達到、才全民對抗」，他說，過去兩岸和平、經濟繁榮發展，讓台灣不斷成長，「今天台獨黨綱，貴黨到現在都不敢講，是要做，還是不做？台獨黨綱會推動嗎？」

蘇說，台灣是主權國立的國家，國名叫中華民國，任何改變都要尊重台灣民意，民進黨執政一直都是這樣的立場。傅崐萁追問「所以沒有所謂台獨黨綱？」蘇貞昌說，「民進黨一路走來，都是主權獨立...」，傅崐萁再追問「所以你的回答，是遵守中華民國憲法？」蘇貞昌回話「我就是中華民國的行政院長」，傅崐萁說，「希望院長常常說我們是以中華民國憲法為依歸。」他說，「上次我請你為中華民國憲法為依歸，你卻說本席說法，國台辦聽了會高興，失格失言」。

傅崐萁最後說，台灣到底在戰術、戰略上，為這國家做了多少準備？看看烏克蘭，過去在澤倫斯基還沒上台前，是一個芬蘭模式的國家，可以左右逢源、保持安全和繁榮，但澤倫斯基全面導向北約，要讓自己成為前線國家，建議民進黨、建議蘇貞昌，如果美國沒辦法給台灣足夠支持，建議回到芬蘭模式，確保台灣人的安全和繁榮和平。