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台人想加入義勇軍？ 歐江安籲：先跟外交部聊聊

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部發言人歐江安。記者張加／攝影
外交部發言人歐江安。記者張加／攝影

俄羅斯入侵烏克蘭後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）號召國際義勇軍，陸續傳出台灣人有意前往烏克蘭支援。外交部發言人歐江安今在記者會表示，尊重國人對自己生命的決定，但希望在做出如此重大決定之前，「先跟外交部聊聊」。

歐江安今在例行記者會回應媒體相關提問指出，對於國人想要參加國際志願軍協助烏克蘭對抗俄羅斯入侵，這樣見義勇為的心情，政府非常理解；但政府站在保護人民的立場，考量目前烏克蘭戰事，人身安全會面臨相當大的風險，不鼓勵國人此時前往烏克蘭。

歐江安說，每個人要對生命負責，國人會有自己的決定，台灣是自由民主國家，當然會尊重國人所做決定；但這是一個非常重要的決定，政府的立場是不鼓勵，也希望國人要做決定時，能先打電話到外交部「跟我們聊聊」，讓外交部說明烏克蘭現在的狀況。

歐江安在記者會上三度表示，這是非常嚴肅的問題，很重大的決定，呼籲國人有相關想法的時候，「或許可以先跟外交部聊聊，好嗎？」

此外，歐江安澄清，有關外界提到志願軍報名管道是透過波蘭，據外交部查證，並非事實。

烏克蘭 外交部 歐江安

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