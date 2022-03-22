民進黨新北市議員陳科名尋求復權 失敗恐脫黨參選

民進黨新北市議員陳科名因案遭停權，外界好奇他若無成功復權，是否會脫黨參加新莊區議員選戰？若真如此恐將舉恐將瓜分綠營選票，讓民進黨更加艱困。陳科名表示，他一直是民進黨忠誠黨員，其中一案已宣判無罪，另案判決也相當樂觀，希望黨中央能夠公平對待所有人，恢復他的黨權。

陳科名因有案在身，遭民進黨中央停權，目前共有3案，其中1案已經判決無罪。不過民進黨仍是將他停權，恐使他無法以民進黨身份參加年底議員選戰。

陳科名表示，先前的官司已經宣判無罪、另案的判決也是相當樂觀，他目前已經向中央提出申訴，希望可以爭取恢復黨權參加民進黨初選。

陳科名指出，他始終都是民進黨的忠誠黨員，司法案件已經開始陸續還他清白，其他涉入官司的民代也都沒有遭到停權，中央黨部應該思考，對於停權的公平性與標準是什麼?不該剝奪忠誠黨員的權利。

陳科名說，已經提出司法無罪的判決來向中央申訴，現階段就是做好新北市議員應該要做的工作，服務鄉親，未來的規畫，仍然要看中央黨部的決定。

據了解，陳科名目前正積極申訴，希望能夠復權，若沒有成功，恐將脫黨參選。由於陳科名在新莊深耕多年，有一定的支持群眾，若真的脫黨參選，恐將瓜分民進黨票源，衝擊綠營年底選情。