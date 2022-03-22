快訊

東航MU5735空難：737NG與中共民航第二慘案？

減脂也能不掉肌肉！減重醫師教你吃夠蛋白質 有效提升減肥速度

正國會、新系互別苗頭 民進黨彰化議員選舉各組聯盟

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
以正國會為主的民進黨彰化縣議員參選人，今天在縣議會廣場宣布成立「彰化天眼聯盟」，爭取在初選提名出線，左起王國忠、葉孟家、施喻琁、李俊諭及江熊一楓。記者劉明岩／攝影
以正國會為主的民進黨彰化縣議員參選人，今天在縣議會廣場宣布成立「彰化天眼聯盟」，爭取在初選提名出線，左起王國忠、葉孟家、施喻琁、李俊諭及江熊一楓。記者劉明岩／攝影

民進黨下屆彰化縣長參選人難產，目前「沒有母雞帶小雞」下，黨內縣議員參選人只能自求多福，分別成立次級團體串連壯聲勢，繼以新潮流系為主5名參選人組成的「彰化新芽連線」後，今天再有6名以正國會為主的參選人，成立「彰化天眼聯盟」，互別苗頭，爭取在初選提名出線。

「彰化天眼聯盟」成員包括前彰化市民代表葉孟家（彰化區）、縣議會民進黨團主任施喻琁（鹿港區）、現任縣議員王國忠（和美區）、現任議員江熊一楓和前議員李俊諭（北斗區），前議員陳光輝（二林區）等6人。江熊一楓說，6名成員中，包括她在內，王國忠及施喻琁都屬正國會，其他3人雖然暫無明顯派系，未來會視他們意願，爭取加入正國會。

江熊一楓說，成員中的葉孟家及施喻琁，相對比較資淺，聯盟希望以「母雞帶小雞」，協助他們營造聲勢，期望能獲得黨的提名，如果順利當選，在議會發揮各自專業，並充當政治防腐劑，強力監督縣政，打造乾淨廉能新彰化。

先已成立的「彰化新芽連線」5名縣議員參選人成員，包括張欣倩（員林區）與洪騰明（二林區）為現任議員、社運出身的楊子賢（彰化區）、秀水鄉民代表藍駿宇（鹿港區）、立委陳素月辦公室主任劉珊伶（溪湖區），除洪騰明外，其餘均與新潮流有相當淵源。

目前民進黨積極爭取縣長徵召提名的參選人，包括屬新潮流系的前縣長魏明谷、正國會的現任縣黨部主委邱建富，在縣長人選遲未決定下，親新系「彰化新芽連線」及正國會「彰化天眼聯盟」各自成立，互各別苗頭，外界認為是魏、邱二人的側翼。

江熊一楓強調，正國會為主的「彰化天眼聯盟」，沒有與「彰化新芽連線」互別苗頭的意思，不過，在縣長人選仍會力挺同為正國會的縣黨部主委邱建富；「彰化新芽連線」成員楊子賢表示，樂見「彰化天眼聯盟」的成立，有更多優秀人才來為民進黨開疆闢土，至於縣長人選方面，會尊重及支持黨主席徵召的人選。

以正國會為主的民進黨彰化縣議員參選人，今天在縣議會廣場宣布成立「彰化天眼聯盟」，爭取在初選提名出線，左起王國忠、葉孟家、施喻琁、李俊諭及江熊一楓。記者劉明岩／攝影
以正國會為主的民進黨彰化縣議員參選人，今天在縣議會廣場宣布成立「彰化天眼聯盟」，爭取在初選提名出線，左起王國忠、葉孟家、施喻琁、李俊諭及江熊一楓。記者劉明岩／攝影
以正國會為主的民進黨彰化縣議員參選人，今天在縣議會廣場宣布成立「彰化天眼聯盟」，爭取在初選提名出線，左起李俊諭、王國忠、葉孟家、施喻琁及江熊一楓。記者劉明岩／攝影
以正國會為主的民進黨彰化縣議員參選人，今天在縣議會廣場宣布成立「彰化天眼聯盟」，爭取在初選提名出線，左起李俊諭、王國忠、葉孟家、施喻琁及江熊一楓。記者劉明岩／攝影

2022大選

延伸閱讀

嗆蔣萬安延燒12天 蘇貞昌放軟：國會吵鬧我也有責任

民進黨北市議員提名領表登記 4人挺陳時中選市長

彰化2路公車今起開進彰化師大 滿足師生通勤需求

確定了！彰化壽司郎3月28日開幕 業者曝尋點一度碰難關

相關新聞

朱立倫選台南？黃偉哲無懼還說「來的話就精彩了！」

國民黨台北市議員王鴻薇日前在臉書點名，國民黨主席朱立倫御駕親征選台南市長。台南市長黃偉哲今天出席台灣國際蘭展台北記者會時...

否認深藍勸選北市 趙少康：蔣萬安一宣布氣勢就會起來

「鏡周刊」報導深藍認為國民黨立委蔣萬安被白綠夾殺、聲勢低迷，勸進中廣董事長趙少康參選台北市長。趙少康上午受訪澄清，沒有深...

民進黨新北市議員陳科名尋求復權 失敗恐脫黨參選

民進黨新北市議員陳科名因案遭停權，外界好奇他若無成功復權，是否會脫黨參加新莊區議員選戰？若真如此恐將舉恐將瓜分綠營選票，...

影／趙少康成雙北活棋？侯友宜：不用急著討論

年底大選腳步逼近，各式各樣選舉傳聞不斷，傳聞深藍人士有意讓戰鬥藍發起人趙少康接班新北市長大位，或取代立委蔣萬安挑戰台北市...

正國會、新系互別苗頭 民進黨彰化議員選舉各組聯盟

民進黨下屆彰化縣長參選人難產，目前「沒有母雞帶小雞」下，黨內縣議員參選人只能自求多福，分別成立次級團體串連壯聲勢，繼以新...

陳時中選桃園勝算極高？鄭文燦：陳時中在北北桃都很強

年底選戰逼近，桃園市長鄭文燦今天出席智慧城市論壇開幕，對於2022民進黨派誰參選桃園市長？傳出鄭文燦認為陳時中若選桃園，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。