正國會、新系互別苗頭 民進黨彰化議員選舉各組聯盟

民進黨下屆彰化縣長參選人難產，目前「沒有母雞帶小雞」下，黨內縣議員參選人只能自求多福，分別成立次級團體串連壯聲勢，繼以新潮流系為主5名參選人組成的「彰化新芽連線」後，今天再有6名以正國會為主的參選人，成立「彰化天眼聯盟」，互別苗頭，爭取在初選提名出線。

「彰化天眼聯盟」成員包括前彰化市民代表葉孟家（彰化區）、縣議會民進黨團主任施喻琁（鹿港區）、現任縣議員王國忠（和美區）、現任議員江熊一楓和前議員李俊諭（北斗區），前議員陳光輝（二林區）等6人。江熊一楓說，6名成員中，包括她在內，王國忠及施喻琁都屬正國會，其他3人雖然暫無明顯派系，未來會視他們意願，爭取加入正國會。

江熊一楓說，成員中的葉孟家及施喻琁，相對比較資淺，聯盟希望以「母雞帶小雞」，協助他們營造聲勢，期望能獲得黨的提名，如果順利當選，在議會發揮各自專業，並充當政治防腐劑，強力監督縣政，打造乾淨廉能新彰化。

先已成立的「彰化新芽連線」5名縣議員參選人成員，包括張欣倩（員林區）與洪騰明（二林區）為現任議員、社運出身的楊子賢（彰化區）、秀水鄉民代表藍駿宇（鹿港區）、立委陳素月辦公室主任劉珊伶（溪湖區），除洪騰明外，其餘均與新潮流有相當淵源。

目前民進黨積極爭取縣長徵召提名的參選人，包括屬新潮流系的前縣長魏明谷、正國會的現任縣黨部主委邱建富，在縣長人選遲未決定下，親新系「彰化新芽連線」及正國會「彰化天眼聯盟」各自成立，互各別苗頭，外界認為是魏、邱二人的側翼。