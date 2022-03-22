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影／趙少康成雙北活棋？侯友宜：不用急著討論

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜，上午出席社會局頒獎典禮。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜，上午出席社會局頒獎典禮。記者李定宇／攝影

年底大選腳步逼近，各式各樣選舉傳聞不斷，傳聞深藍人士有意讓戰鬥藍發起人趙少康接班新北市長大位，或取代立委蔣萬安挑戰台北市長，被視為國民黨最佳活棋。

新北市長侯友宜今上午對此表示，現在就是新北市的市長，現在還是把自己的角色做好，離選舉還有一段時間，這一些事都不用急著現在去討論。

他說，重要的好好努力做事、把自己的角色做好，很多人關心、勇於嘗試去表示態度，領導各方面的領袖，這不是壞事，只要是好好努力在每一個人的面向裡面去努力做事，一起團結往前走都是好事。

2022大選

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