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9首長嫩照 鄭文燦認不出林姿妙 柯文哲說年紀大很正常

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台大教授王業立在臉書PO出9位地方首長的年輕照，引發網友討論。圖翻攝自王業立臉書
台大教授王業立在臉書PO出9位地方首長的年輕照，引發網友討論。圖翻攝自王業立臉書

最近網路瘋傳一張現任9位地方首長的年輕照片，掀起網友一陣討論，台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦今天同台出席智慧城市論壇，媒體也問柯鄭對其他政治人物年輕時照片的想法，柯文哲說，本來年紀大就會變化；鄭文燦則說，他只有林姿妙比較認不出來，柯文哲也有點不太一樣。

台大政治系教授王業立最近分享LINE群組瘋傳的一張照片，竟是目前現任9位地方首長的年輕照，掀起網友一陣討論，許多網友驚嘆「歲月真的是一把殺豬刀」。

柯文哲今天也被媒體問及看到照片的想法時說，年紀大本來就會變化，很正常。

對於有網友驚，表示這些照片都看不出來是誰，「可見參與政治都有職業傷害...」、「政治催人老」，柯則說，他當然知道，那是他新竹中學的照片，當時僅16歲，至於其他人，因為有看過標註，所以不準。

倒是鄭文燦被問到這個問題時說，他的照片是年輕時代在台大椰林大道拍的照片，每個人都年輕過，每個人也都要學習喜歡自己，不過鄭也說，「我只有林姿妙比較認不出來，柯文哲也有點不太一樣」。

柯文哲

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