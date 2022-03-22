21響禮砲迎接 馬紹爾總統：台灣應平等地加入萬國之列

馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua）伉儷應我國政府邀請，21至25日率團來台進行國是訪問；蔡英文總統今天以軍禮歡迎，早上在總統府前廣場鳴放21響禮砲迎接，中午將在府內舉行國宴款待柯布亞訪問團，並頒贈柯布亞「采玉大勳章」，雙方針對台馬雙邊合作及共同關切事項深入交換意見。

蔡總統致詞時表示，從兩年前柯布亞上任以來，馬紹爾跟台灣一起對抗疫情挑戰，這次是柯布亞執政後首次訪問台灣，也是第一位疫情之後到台灣訪問的太平洋友邦元首。她代表台灣政府與人民，表達最誠摯的歡迎，回顧1998年，中華民國與馬紹爾群島建交至今，儘管國際情勢變動劇烈，兩國始終相互扶持，克服各種挑戰，也在各領域深化合作，累積豐碩的成果。

柯布亞致詞時表示，感謝蔡總統和中華民國台灣政府對他的熱烈歡迎及熱情款待，這次是他上任後第一次官方出訪，尤其正逢農曆虎年，相信必定鴻圖大展、欣欣向榮。

柯布亞表示，此次來訪，他十分有信心，兩國邦誼必將大放異彩，國際局勢瞬息萬變，當今民主國家應該團結一致，敦促其他理念相近國家，堅守民主治理的原則，台灣繁榮又進步耀眼，應該給予台灣應有的地位，讓台灣平等地加入萬國之列。