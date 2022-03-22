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徐巧芯檢舉傅崐萁被公布姓名 趙少康轟：這算搞什麼？

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
中廣董事長趙少康。本報資料照片
中廣董事長趙少康。本報資料照片

針對中常委賄選、換票案，國民黨考紀會昨天二度開會，最後以證據不足、不予懲處結案，引發外界批評。中廣董事長趙少康上午受訪表示，沒有評論，尊重黨中央。不過對於考紀會主委李貴敏公布舉證人台北市議員徐巧芯姓名，趙不滿表示，這算搞什麼？讓徐巧芯難為，不應該這樣。

趙少康直言，「他們不應該把徐巧芯的名單公布嘛，這算搞什麼勒？」考紀會規定不具名檢舉不受理，具名又給它洩漏，這真的不好，讓巧芯很難為，不應該這樣。他也有點擔心因為被公布，未來大家不敢表示意見。

趙少康也說，他去年就提出對中常委改革的意見，現在很為難，對國民黨到底可不可以有建議，所以現在他都不敢講話，有建議就被說要砲打黨中央，要搞派系，「一個黨真的要變成只有一言堂，大家都不能講話嗎？好像不應該這樣」。

趙少康認為，大家應該有話直說，但自己還是低調點好，該講不講都很困擾，就像昨天很多記者來問他考紀會的結論怎麼看，他想了一夜，覺得不說也不好，說也不好，不在其位不謀其政，但說肯定考紀會好像也不對，真的很為難。

考紀會 趙少康 徐巧芯

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