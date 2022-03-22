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相信美軍會協防台灣從樂觀變極悲觀 游盈隆：烏克蘭效應

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣民意基金會民調顯示，相信美軍會協防台灣的民調呈現驟降走勢。圖／台灣民意基金會提供
台灣民意基金會民調顯示，相信美軍會協防台灣的民調呈現驟降走勢。圖／台灣民意基金會提供

台灣民意基金會今天公布最新民調顯示，若中共犯台認為美軍有沒有可能出兵協防台灣，34.5%相信會協防，55.9％不相信。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，該議題和去年10月相比，相信美國會協防台灣者驟降了30.5個百分點，顯示俄烏戰爭爆發後，烏克蘭孤軍作戰的經驗已經對台灣人心產生巨大的衝擊、改變，此外溢效果有歷史的特殊性，可稱為「烏克蘭情境效應」。

民調細部結果顯示，10.5%民眾非常相信美國在中共犯台時會協防台灣，24%還算相信，26.5%不太相信，29.4%一點也不相信， 9.6%沒意見、不知道、拒答。

游盈隆指出，去年10月的同一問題民調結果為，高達六成五認為美國可能出兵協防台灣，只有約二成九不以為然。和本次調查結果相比，可發現，台灣人相信美軍會出兵協防的比例大幅下降30.5個百分點；同時，認為美軍不可能出兵協防的比例激增27.4個百分點；半年間，從非常樂觀到非常悲觀，這是一個極端不尋常集體態度的大轉變。

民調另顯示，「如果有一天中共(中國)出兵打台灣，您是否相信日本自衛隊會參戰協防台灣?」結果為13.4%非常相信，29.7%還算相信，23.1%不太相信，25.5%一點也 不相信，8.3%沒意見、不知道、拒答。總體而言，四成三基本上相信日本自衛隊會參戰協防台灣，四成九不 相信。

游盈隆表示，對台海一旦有事日本是否會派兵協防，整體台灣人看法相當分歧，相信或不相信雙方差距在五個百分點左右；但有趣的是，相信日本自衛隊會協防台灣的人，竟比相信美軍會協防台灣的人多8.6個百分點，這顯得有點諷刺。

本次調查由山水民意研究公司進行，訪問期間是3月14、15日，以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1077人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

美軍 日本 民調

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