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最新民調／兵役延長至一年 七成五跨黨派支持

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣民意基金會民調顯示，兵役延長至一年，獲七成五跨黨派支持。圖／台灣民意基金會提供
台灣民意基金會民調顯示，兵役延長至一年，獲七成五跨黨派支持。圖／台灣民意基金會提供

台灣民意基金會今天公布最新民調顯示，20歲以上的受訪者中，七成六同意役男服役至少要一年才合理，僅一成八不同意。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這項發現傳達了一個非常清晰的訊息，那就是現行台灣役男四個月軍事訓練期改成一年，已經是社會共識。

民調細部結果指出，對於「面對中共武力威脅，台灣役男服役至少要一年才合理」的問題，43.6%受訪者非常同意，32.3%還算同意，10.3%不太同意，7.5%一點也不同意，6.4%沒意見、不知道、拒答。民進黨支持者中，八成同意，一成六不同意；國民黨支持者七成五同意，二成不同意。

游盈隆表示，從政黨傾向看，政黨不分大小，每一個政黨的支持者，都呈現一面倒地同意役男至少要服一年兵役，這是台灣罕見、難得的跨黨派共識，顯示各黨在烏克蘭情境效應刺激下，出現了強烈危機意識和命運共同體意識。

游盈隆說，從年齡層看，儘管從同意與不同意的比例看，20到24歲族群對役期從四個月延長為一年較遲疑，但仍有五成六同意，不同意的只有二成六。其他25歲以上的人，同意比例都超過七成五以上，不同意比例幾乎都在二成以下；簡單地說，役期延長為一年，是絕大多數年輕人都可接受的改革。

本次調查由山水民意研究公司進行，訪問期間是3月14、15日，以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1077人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

役男 游盈隆 民調

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