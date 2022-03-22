六都執政民調結果 蔡其昌：希望盧市府自己深切檢討

立法院副院長蔡其昌今天凌晨在臉書說，他知道大家都在敲碗，希望他發表對六都民調「盧市府施政滿意度倒數第二的正式回應」，他希望盧市府自己深切檢討，不想再批判太多。

聯合報昨天公布六都執政調查內容，台中市治安滿意度最低、市長滿意度排第五、市民不滿意項目是空汙；但台中市民的幸福感最高、防疫滿意度最高、光榮感排第二。

蔡其昌今天在臉書說，畢竟我們講她治安、經貿、環境在全國倒數，盧秀燕又反駁她的防疫、幸福感領先，這樣妳一句我一句，顯得毫無意義存在，也無助於台中市的發展。

蔡其昌說，他只盼盧秀燕市長能認真把市民在乎的事情做好，無論是交通堵塞、空污改善、治安問題、捷運路線、消防違建等，都是台中市民重視的重要議題，也需要中央地方攜手改善，而不是只會政治操作、表面功夫，他強調「市民的事，我們的事」。