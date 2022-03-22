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也在算幾天卸任？蘇貞昌：總統是任期制 院長沒有任期
蔡英文總統稱自己每天都在算，還有多少天卸任，因為她還有好多事情要做。行政院長蘇貞昌是否也有在算剩下幾天卸任，是否想過要留下什麼給台灣？蘇貞昌回答，「總統是任期制，院長沒有任期」。
蔡英文20日出席小英志工團春季餐會說，自己每天都在算，還有多少天卸任，因為她還有好多事情要做。蘇貞昌21日受訪時說，他跟總統都有共識，在離開自己位子的時候，要努力為台灣留下更好的國家。
蘇貞昌今天再被問到是否也在算幾天卸任、要留下什麼給台灣時，蘇貞昌說，「總統是任期制，院長沒有任期」。他說，他一直在總統領導國家下，率領團隊盡心盡力，要守護國家、保國衛民，防疫做好，拼出最好的經濟，照顧福利、照顧全民，「每一天我都應該盡心盡力。」
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