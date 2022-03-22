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嗆蔣萬安延燒12天 蘇貞昌放軟：國會吵鬧我也有責任
行政院長蘇貞昌與國民黨立委蔣萬安質詢爭議延燒第12天，蘇貞昌昨天放軟姿態稱「確實應該好好檢討自己，增加修養」，今天再坦言「國會詢答吵吵鬧鬧是應該改革，我也要負責任、一起努力，既然辯論過了，就要學習忍耐」。
蔣萬安11日在立院質詢時，要求中央承諾不再發生大停電，蘇貞昌回嗆「你祖父說要反攻大陸，到現在都沒反攻大陸」，雙方連日隔空交火，18日蘇貞昌再說「把官員當狗罵的時代過去了」，被反譏「最常把官員狗罵的就是蘇貞昌。」
蘇貞昌昨天受訪時放軟姿態，坦言「確實應該好好檢討自己，增加修養」，媒體今天詢是否要反省不跟立委有衝突？蘇貞昌說，「國會詢答的吵吵鬧鬧是應該改革，我也要負責任、一起努力。」他說，既然辯論過了，現在就要學習忍耐，「這個很難，我也不可能一步做到，我盡量，也請大家多指教，做不好請大家多包涵」。
不過，近來內湖、新店接連停電，國民黨質疑難怪蘇貞昌不敢承諾不停電。蘇貞昌說，電線、變電箱都在外面，老鼠、鳥、重等各方面都會破壞，甚至有人拿油壓剪去剪、偷電纜電線。
蘇貞昌說，這類事件過去一年3000件，現在已經減少到不到2000件，台電人員碰到破壞，立刻辛苦地搶救恢復供電，應給予肯定和鼓勵；政府也用大筆預算增加各種防護設施及管理，我們還是希望這一定能免則免，還請大家一起防護」
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