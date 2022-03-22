【專家之眼】國文用不到該廢 同理 台灣史也廢了？

繼前日綠營立法院長廢弛憲政角色後，執政黨鞭也為自己選舉事業挑動意識形態，接力秀下限。如果說當家不鬧事，現在立院是誰在當家呢？

高普考明年起將刪除列考公文，民進黨立委近日在質詢考選部官員時，加碼呼籲也應廢考國文。說他是為選舉挑動意識形態，是因為這個質詢很荒謬：此次國考改革同時也在高考三級裡提升英文占分比重，並將英文檢定納入僑務行政、國際文教行政、新聞及觀光行政等4類科應考資格。我們好奇在該立委眼中，國家公務員考國文沒用，但考英文比較有用？

該立委發言邏輯也是混亂的。因為他似乎在講古文用不到，而非所有的國文，但後面又說要廢考國文。他引前考委稱「年輕人不應把青春浪費在古文上」，又說，若考試院以後還留著考國文，以後考試委員提名審查就考四書、戰國策、赤壁賦、岳陽樓記、桃花源記等。「如果立法院對於考試委員審查沒刁難，國考考這個有什麼意思？花錢補習，考過又用不到」。

如果要考理由決定於是否用得到，從小到大很多考科都該廢了。除了台灣地理還方便應用，日常生活中，數學除了加減乘除外，大家還能用到什麼定理公式？物理化學一般人更是用不到了，也廢了嗎？連台灣史都是前人的生活記錄，現代人用不到，為何不廢呢？

更滑稽的是，月初中國大陸才有位政協委員指出，90%以上的工作人員在日常生活中不使用英語，花時間學習英語「有點得不償失」。而此人在去年中共兩會期間，也提出不再將英語設為高考必考科目的建議；這兩位發言邏輯也太接近了。人說紅共綠共一家親，似乎再次獲得印證？還好我們可以幫忙解釋一下：那位政協委員不是中共黨員。

沒事就拿意識形態當提款機，說到底，這只是他為選舉爭取曝光度的方式。政治要靠奇言怪語才能刷存在感，倒是提醒人民，如果真因為用不到就要廢了，據說國會議員的職責是幫人民看緊荷包，每次審預算時，執政黨立委就只會扮演護航角色，用不到他們的民代天職，那也該比照一下，廢了吧？

讀者可能會覺得民代角色不止審預算，說廢太極端了。但國文功能也不止是用來閱讀寫公文。中文古文之美，乃是用精簡文字表達豐富涵意，人文素養、民族精神，都要透過此來代代相傳。而公務員靠公文、政令宣導溝通機關意志，沒有好的國文素養，是很難辦到的。搞笑的是，該立委之前還酸別人用錯成語、國文很差，而成語來自於古人智慧，他不是也用的不亦樂乎嗎？！

從立委這麼輕率的發言，讓人想起立法院長前日才在反質詢事情上，不要求行政院尊重立委憲法職權，反而要求每個國會議員要攻守兼備，充實自己才是上策。原來院長有先見之明，倒是錯怪他了。

最後還是用大立委邏輯建議一下：若考試院以後還要繼續考英文，以後立法院對考試委員提名審查，就考莎士比亞如何？