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【專家之眼】國文用不到該廢 同理 台灣史也廢了？

聯合報 / 楊穎超/銘傳大學副教授
民進黨立委鄭運鵬昨天在立法院司法及法制委員會質詢考選部長許舒翔，建議國考應廢考國文。圖／取自國會頻道
民進黨立委鄭運鵬昨天在立法院司法及法制委員會質詢考選部長許舒翔，建議國考應廢考國文。圖／取自國會頻道

繼前日綠營立法院長廢弛憲政角色後，執政黨鞭也為自己選舉事業挑動意識形態，接力秀下限。如果說當家不鬧事，現在立院是誰在當家呢？

高普考明年起將刪除列考公文，民進黨立委近日在質詢考選部官員時，加碼呼籲也應廢考國文。說他是為選舉挑動意識形態，是因為這個質詢很荒謬：此次國考改革同時也在高考三級裡提升英文占分比重，並將英文檢定納入僑務行政、國際文教行政、新聞及觀光行政等4類科應考資格。我們好奇在該立委眼中，國家公務員考國文沒用，但考英文比較有用？

該立委發言邏輯也是混亂的。因為他似乎在講古文用不到，而非所有的國文，但後面又說要廢考國文。他引前考委稱「年輕人不應把青春浪費在古文上」，又說，若考試院以後還留著考國文，以後考試委員提名審查就考四書、戰國策、赤壁賦、岳陽樓記、桃花源記等。「如果立法院對於考試委員審查沒刁難，國考考這個有什麼意思？花錢補習，考過又用不到」。

如果要考理由決定於是否用得到，從小到大很多考科都該廢了。除了台灣地理還方便應用，日常生活中，數學除了加減乘除外，大家還能用到什麼定理公式？物理化學一般人更是用不到了，也廢了嗎？連台灣史都是前人的生活記錄，現代人用不到，為何不廢呢？

更滑稽的是，月初中國大陸才有位政協委員指出，90%以上的工作人員在日常生活中不使用英語，花時間學習英語「有點得不償失」。而此人在去年中共兩會期間，也提出不再將英語設為高考必考科目的建議；這兩位發言邏輯也太接近了。人說紅共綠共一家親，似乎再次獲得印證？還好我們可以幫忙解釋一下：那位政協委員不是中共黨員。

沒事就拿意識形態當提款機，說到底，這只是他為選舉爭取曝光度的方式。政治要靠奇言怪語才能刷存在感，倒是提醒人民，如果真因為用不到就要廢了，據說國會議員的職責是幫人民看緊荷包，每次審預算時，執政黨立委就只會扮演護航角色，用不到他們的民代天職，那也該比照一下，廢了吧？

讀者可能會覺得民代角色不止審預算，說廢太極端了。但國文功能也不止是用來閱讀寫公文。中文古文之美，乃是用精簡文字表達豐富涵意，人文素養、民族精神，都要透過此來代代相傳。而公務員靠公文、政令宣導溝通機關意志，沒有好的國文素養，是很難辦到的。搞笑的是，該立委之前還酸別人用錯成語、國文很差，而成語來自於古人智慧，他不是也用的不亦樂乎嗎？！

從立委這麼輕率的發言，讓人想起立法院長前日才在反質詢事情上，不要求行政院尊重立委憲法職權，反而要求每個國會議員要攻守兼備，充實自己才是上策。原來院長有先見之明，倒是錯怪他了。

最後還是用大立委邏輯建議一下：若考試院以後還要繼續考英文，以後立法院對考試委員提名審查，就考莎士比亞如何？

立法院

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