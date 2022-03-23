回擊反質詢「官員不該被當狗罵」 蘇貞昌霸氣回應好感度卻創新低
image source：FB/蘇貞昌
文/蔡岳霖
面對連日來掀起風波的「反質詢」議題，行政院長蘇貞昌18日受訪時表示：「立法院過去那種把官員當狗罵的時代、文化，應該讓它過去了，這個時代連狗都不應該這樣亂罵，所以我們常常要請優秀人才到政府來，有一些人不敢來，第一個理由就是他們不願意面對謾罵式的立法委員。」蘇揆的這番話掀起政壇波瀾，不少藍綠政治人物相互批評，到底是民進黨執政時代，還是國民黨執政時，官員最常被當狗罵？網路上同樣引起熱議，卻讓蘇貞昌好感度受到重創。
蘇揆嗆藍「狗都不應該樣亂罵」大獲全勝？罵你就不行？
透過《KEYPO大數據關鍵引擎》 （2022年2月27日～2022年3月20日）統計調查，3月18號，蘇貞昌準備到立法院備詢之前，針對國民黨打算提案修法訂定「反質詢」法，回嗆「把官員當狗罵的時候已經過去了，這時代連狗都不應該亂罵」。該說法引起非常大的討論與爭議，連帶影響讓蘇貞昌的網路好感度比值降到只剩0.07，創下近期「好感度最低點」，接著連續兩天雖然有微幅拉抬，但同樣是皆屬低點，比值分別為0.15和0.35，換句話說，蘇貞昌的「把官員當狗罵的時候已經過去了，這時代連狗都不應該亂罵」，這番話後續效應持續發燒，讓他連續三天都好感度是近期最低前三名。
image source:KEYPO大數據關鍵引擎
別把官員當成狗罵引熱議！蘇揆好感度創新低 網批「囂張、開雙標」
蘇貞昌的這番話，不僅在政壇上掀起熱議，網路PTT論壇同樣也吵得火熱。有網友認為蘇院長展現的相當霸氣，稱讚「大獲全勝」，但也有不少網友批評民進黨、蘇貞昌「開雙標」、「囂張的行政院長」等等。除了藍綠雙方各有支持者和批評聲浪之外，還有網友表示國民黨要學學民進黨，不然支持度恐怕難以爬升。
image source:PTT
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分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2022年02月27日至2022年03月20日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『蘇貞昌』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「網路好感度」(註2)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
*註2 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。
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