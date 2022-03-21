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24小時3起停電 國民黨轟蘇貞昌：果真最「欠電」

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
行政院長蘇貞昌（中）。 聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影
行政院長蘇貞昌（中）。 聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影

針對行政院長蘇貞昌停電怪鳥巢，國民黨文傳會主委凌濤今反擊，3月至今，國內已發生至少18起小規模停電，共計13天無預警斷電，明顯就是供電不穩定，執政黨理應痛定思痛，但蘇貞昌面對停電問題直接不演了，今天還好意思脫口「拜託民眾體諒」，請問蔡政府可曾體諒民眾必須戰戰兢兢不知何時沒電可用的窘境？可曾體諒民眾缺電時所受到的生活不便與生計不見的衝擊？蘇貞昌果真是最「欠電」的院長。

凌濤表示，24小時內三起斷電，雙北停完電換高雄，就是國民黨主席朱立倫所形容的「歸剛欸（整天的）」，台灣「歸剛停電」是不爭的事實，蔡政府老用奇怪理由掩飾，這次怪鳥巢、怪打雷，怪天怪地就是不怪自己。

凌濤抨擊，蘇貞昌把能源政策的科學問題，牽拖到在野黨身上，並不能模糊缺電問題，大家才要拜託蘇大院長承諾穩定供電，體諒民眾無電可用，恐影響生活、甚至生計的風險，人民早已聽膩停電的百百種理由，還在苦苦等待蔡政府遲來的務實解方。

停電 蘇貞昌 凌濤

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