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影／馬紹爾群島總統抵台 蔡英文總統明設國宴款待

攝影中心 / 記者黃仲明／桃園機場即時報導
訪團成員另包括馬紹爾群島共和國總統柯布亞（左四）、外交暨貿易部長粘瑞（左二）伉儷、參議員貝將（右一）等重要成員。記者黃仲明／攝影
訪團成員另包括馬紹爾群島共和國總統柯布亞（左四）、外交暨貿易部長粘瑞（左二）伉儷、參議員貝將（右一）等重要成員。記者黃仲明／攝影

我國友邦馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua）伉儷應我國政府邀請，於今天率團搭機抵台進行國是訪問，此行為柯布亞於2020年就任後首度訪台。蔡英文總統將於明天在總統府設國宴款待，並將頒贈柯布亞「采玉大勳章」，表彰其對增進兩國合作及邦誼之卓著貢獻，同日午間，也將對兩國合作及共同關切事務深入交換意見。

馬紹爾群島共和國總統柯布亞伉儷一行10人訪問團，下午5點39分搭機抵達桃園國際機場，包機降落後停靠C1停機坪，外交部長吳釗燮代表接機，雙方互碰手肘取代握手。柯布亞並未發表談話，僅在機坪留下合照後向採訪記者揮手道別，隨後訪問團由工作人員帶領前往國賓室，完成採檢作業後離去。

總統府發言人張惇涵表示，柯布亞曾多次於國際場合力挺台灣的國際參與，積極推動兩國各項領域的交流合作。而中華民國與馬紹爾群島共和國建交24年，雙方也有深厚的文化連結，在農漁業、公共衛生、教育、婦女賦權、基礎建設及永續發展等領域合作密切。

張惇涵表示，本次訪團成員另包括：外交暨貿易部長粘瑞（Casten Nemra）伉儷、參議員貝將（Joe Bejang）伉儷等重要成員。期盼透過此次柯布亞總統來訪，讓兩國的堅實邦誼更加深化，兩國持續攜手合作，增進人民福祉、走向世界，展現海洋國家的格局。

我國友邦馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua）伉儷率領的訪問團包機下午5點39分抵達桃園國際機場。記者黃仲明／攝影
我國友邦馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua）伉儷率領的訪問團包機下午5點39分抵達桃園國際機場。記者黃仲明／攝影
我國友邦馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua）下午搭機抵台進行國是訪問，外交部長吳釗燮（左）代表接機，雙方互碰手肘取代握手。記者黃仲明／攝影
我國友邦馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua）下午搭機抵台進行國是訪問，外交部長吳釗燮（左）代表接機，雙方互碰手肘取代握手。記者黃仲明／攝影

馬紹爾群島 總統府發言人 張惇涵

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