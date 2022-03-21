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檢舉傅崐萁換票賄選證據不足 徐巧芯：感到疑惑但尊重
國民黨考紀會今天二度開會處理中常委買、換票事宜，其中傅崐萁案是由台北市議員徐巧芯具名檢舉，最後國民黨考紀會以傅案因為證據不足，不予懲處。對此，徐巧芯表示，覺得疑惑，但只能尊重，不過她也自認已盡到一個忠貞的黨員應盡的檢舉義務。
徐巧芯表示，由於有黨代表提供證據稱黨務選舉曾經出現送禮情形，黨部又說歡迎大家檢舉，所以就按照黨內提供的管道具名檢舉。但不想被解讀為黨內鬥爭，故從頭到尾都沒有公開談論此事，交由黨部處理。
徐巧芯表示，今天看到考紀會的決議雖然覺得疑惑，但也只能尊重。疑惑在於黨部所指的「匾額」上面並沒有印製漁會的字樣，不知道黨部如何界定是漁會贈送的？此外，而且兩份禮物據收到禮物的黨代表告知是同時贈送，不知道黨部是怎麼認定的。「但我人微言輕，已經盡到一個忠貞的黨員應盡的檢舉義務，其餘也不方便多說什麼。」
國民黨考紀會今天二度開會處理中常委買、換票事宜，中常委傅崐萁上周四沒來開會，今天在下午首次赴考紀會說明。考紀會主委李貴敏會後表示，傅崐萁向考紀會表示，匾額、醬油等贈品都不是他本人送的，最後因為證據不足，不予懲處。
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