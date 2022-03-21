快訊

央行前總裁彭淮南換屋了 專家：高齡化時代「這屋」最搶手

驚悉東航失事 習近平下達重要指示

馬紹爾群島總統抵台 明見蔡總統

聯合報 / 記者張加／即時報導
馬紹爾群島共和國總統柯布亞伉儷應我國政府邀請，21日至25日率團來台進行國是訪問。圖／截自台視提供共訊畫面
馬紹爾群島共和國總統柯布亞伉儷應我國政府邀請，21日至25日率團來台進行國是訪問。圖／截自台視提供共訊畫面

馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua）今日傍晚約5時40分搭乘包機抵達桃園國際機場，由外交部吳釗燮代表接機，柯布亞等人向現場媒體揮手並與我方人士合影，但並未發言。

外交部今早宣布，柯布亞伉儷應我國政府邀請，21日至25日率團來台進行國是訪問；蔡英文總統22日以軍禮歡迎及國宴款待柯布亞訪問團，並頒贈柯布亞「采玉大勳章」，雙方針對台馬雙邊合作及共同關切事項深入交換意見。

外交部表示，柯布亞此行為2020年就任兩年來首度來訪，訪團成員包括外交暨貿易部長粘瑞（Casten Nemra）夫婦、參議員貝將夫婦（Joe Bejang）等人；柯布亞此行也接受外交部長吳釗燮款宴，並出席見證台馬農業技術合作協定換文儀式。

馬紹爾群島共和國總統柯布亞抵台訪問，由外交部長吳釗燮（左）代表接機。圖／截自台視提供共訊畫面
馬紹爾群島共和國總統柯布亞抵台訪問，由外交部長吳釗燮（左）代表接機。圖／截自台視提供共訊畫面

外交部 吳釗燮 桃園

延伸閱讀

馬紹爾群島總統將訪台 蔡總統將頒贈「采玉大勳章」

澳洲新聞台專訪 吳釗燮：中國從未放棄武力統一台灣

【重磅快評】吳釗燮國防部長上身 外交當副業？

推文害駐俄代表被俄方「叫去訓斥」？吳釗燮：意見交換

相關新聞

檢舉傅崐萁換票賄選證據不足 徐巧芯：感到疑惑但尊重

國民黨考紀會今天二度開會處理中常委買、換票事宜，其中傅崐萁案是由台北市議員徐巧芯具名檢舉，最後國民黨考紀會以傅案因為證據...

傅崐萁被檢舉換票賄選案 國民黨考紀會：證據不足不懲處

國民黨考紀會今天二度開會處理中常委買、換票事宜，中常委傅崐萁上周四沒來開會，今天在下午首次赴考紀會說明。考紀會主委李貴敏...

影／嗆「別把官員當狗罵」反遭起底 蘇貞昌：檢討自己增修養

行政院長蘇貞昌日前指出，立法院過去那種把官員當狗罵的時代應該讓它過去了，卻引來藍營質疑「蘇貞昌講的可能是當時他在野的時候...

停電事故頻傳 蘇貞昌反酸：藍營執政一年3000多件

台北市內湖區今天因鳥巢引起高壓線路故障，造成共3000戶停電，國民黨主席朱立倫今天上午到林口觀音寺參拜時再度開酸，反正千...

恆春嫌太少 高雄勝金馬 國軍睦鄰經費成無底洞？

國軍的油彈庫所在地或軍事演練區，基於火炮射擊影響當地居民作息，地方每年都會要求國軍增加補償或回饋，也因此，民代要求國防部增加地方睦鄰經費，也成了年年必提的為民服務，為了選票還必須「年年一小提，四年一大提」。

馬紹爾群島總統抵台 明見蔡總統

馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua）今日傍晚約5時40分搭乘包機抵達桃園國際機場，由外交部長吳釗燮代表接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。