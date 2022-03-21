馬紹爾群島總統抵台 明見蔡總統
馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua）今日傍晚約5時40分搭乘包機抵達桃園國際機場，由外交部長吳釗燮代表接機，柯布亞等人向現場媒體揮手並與我方人士合影，但並未發言。
外交部今早宣布，柯布亞伉儷應我國政府邀請，21日至25日率團來台進行國是訪問；蔡英文總統22日以軍禮歡迎及國宴款待柯布亞訪問團，並頒贈柯布亞「采玉大勳章」，雙方針對台馬雙邊合作及共同關切事項深入交換意見。
外交部表示，柯布亞此行為2020年就任兩年來首度來訪，訪團成員包括外交暨貿易部長粘瑞（Casten Nemra）夫婦、參議員貝將夫婦（Joe Bejang）等人；柯布亞此行也接受外交部長吳釗燮款宴，並出席見證台馬農業技術合作協定換文儀式。
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