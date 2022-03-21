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停電事故頻傳 蘇貞昌反酸：藍營執政一年3000多件
台北市內湖區今天因鳥巢引起高壓線路故障，造成共3000戶停電，國民黨主席朱立倫今天上午到林口觀音寺參拜時再度開酸，反正千錯萬錯都不會是民進黨的錯。對此，行政院長蘇貞昌表示，只要看現場就知道是鳥巢引起，卻又要歪樓到政治去，他也反酸國民黨執政一年動物侵入導致跳停電有3000多件，自己執政三年來僅剩下1000多件。
台北市內湖區成功路五段至金龍路周邊今凌晨2點10分左右突然大停電，沒想到上午7點換新北市新店區發生停電，台電緊急派人員搶修。針對近期全台停電事故頻傳，國民黨主席朱立倫受訪表示，3月3日的大停電是基層員工的錯，上個禮拜高雄大停電聽說是松鼠的錯，昨天晚上內湖大停電是鳥類的錯，反正千錯萬錯，都不會是民進黨的錯，也不會是蘇院長的錯。
蘇貞昌今天出席教育部第25屆國家講座主持人、第4屆國家產學大師獎及第65屆學術獎頒奬典禮，針對「停電議題」，他表示，今天只要看到現場，就知道是鳥巢引起，卻又要歪樓到政治去，這不是就事論事。
蘇貞昌也反酸，若就實際數字，國民黨執政一年動物侵入停跳電3000多件，現在已經降到2000件，甚至就任三年來剩下1000多件，這都是事實且有據可查。
蘇貞昌也請國人注意、防護各個變電箱，也會要求台電增加保護措施，但有時候碰到狀況（指動物侵入），也要拜託大家體諒。
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