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嗆「別把官員當狗罵」反遭起底 蘇貞昌：檢討自己增修養

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
行政院長蘇貞昌出席教育部第25屆國家講座主持人、第4屆國家產學大師獎及第65屆學術獎頒奬典禮，會前接受媒體聯訪。記者趙宥寧／攝影
行政院長蘇貞昌出席教育部第25屆國家講座主持人、第4屆國家產學大師獎及第65屆學術獎頒奬典禮，會前接受媒體聯訪。記者趙宥寧／攝影

行政院長蘇貞昌日前指出，立法院過去那種把官員當狗罵的時代應該讓它過去了，卻引來藍營質疑「蘇貞昌講的可能是當時他在野的時候」。蘇貞昌今受訪坦言「確實應該好好檢討自己，增加修養」，至於立院國民黨團總召曾銘宗要繼續看蘇表現，他則表示，「我就來努力增加修養」，但他也拜託不要什麼事都往政治想，又或是什麼事都要刺激、罵官員。

蘇貞昌今天出席教育部第25屆國家講座主持人、第4屆國家產學大師獎及第65屆學術獎頒奬典禮，他會前接受媒體聯訪，被問及日前藍營要求立法院長召開朝野協商，討論是否修法將反質詢列入《立法院職權行使法》之規定，蘇貞昌卻稱「把官員當狗罵的時代應該讓它過去了」，事後卻遭藍營群起反攻，反質疑把官員當狗罵的，就是在野時期的蘇貞昌。

蘇貞昌坦言，確實應該好好檢討自己，增加修養，他也謝謝國民黨團總召曾銘宗說要繼續看我的表現，「我就來努力增加修養」，但他也拜託不要什麼事情都往政治，或什麼事情都來刺激、罵官員。

蘇貞昌回顧，自己在野30出頭歲質詢李登輝，那個場面滿有趣的，李登輝答覆也讓當場笑翻，這些影片到現在有些媒體也在播放；又或是當時質詢交通處長，因國民黨蠻橫宣布鐵公路大眾運輸只能用國語播音，後來則要求用台語、桃竹苗地區客家話，這項政策直到現在鐵公路航空使用至今，也滿有效果。

蘇貞昌也提到，曾質詢警務處長，一周內就把原來違反人權的臨時戶口通報，讓他無法自圓其說，這些政策都因為質詢改變，這都有事實紀錄。他也說，當年這些質詢片段都有憑有據，也請外界「請多指教」。

蘇貞昌 立法院 國民黨

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