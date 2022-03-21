影／內湖停電完換新店 朱：歸剛欸！都不是民進黨的錯

台北市內湖區成功路五段至金龍路周邊，今(21)日凌晨2點10分左右突然大停電，沒想到上午7點換新北市新店區發生停電，台電緊急派人員搶修。針對近期全台停電事故頻傳，國民黨主席朱立倫受訪表示，3月3日的大停電是基層員工的錯，上個禮拜高雄大停電聽說是松鼠的錯，昨天晚上內湖大停電是鳥類的錯，反正千錯萬錯，都不會是民進黨的錯，也不會是蘇院長的錯。

朱立倫說，難怪年輕人說「歸剛欸」，真的是「歸剛欸」，台灣要有穩定的供電，又有乾淨的能源，這是全民的期待，如果「歸剛欸」都是停電，「歸剛欸」都是汙染，那民眾怎麼受得了？千錯萬錯都不是政府的錯，都不是民進黨的錯，我們還有多少鳥類，「所以我就叫葉元之不要那麼烏鴉嘴，每天什麼流行停電中心，這個禮拜可能又會有這些發生，葉元之趕快去懺悔」。