修憲廢考監 考試院：考試院功能會繼續存在

修憲工程啟動，國民黨立委陳以信今於立法院司法及法制委員會質詢時指出，大費周章修憲要廢除考監，但考試權仍然獨立行使，只是換招牌變「行政院考試委員會」，考試院秘書長劉建忻則回應，不管未來政府機關如何調整，考試院現有功能都會繼續存在。

對於陳以信詢問，修憲廢除考試院一事，考試院的立場為何？劉建忻表示，考試院長、副院長及考試委員在立法院行使同意權時，都表示尊重國會的職權。

陳以信進一步質疑，假設修憲通過廢除考試院，但考試權仍然獨立行使職權，最後變成「行政院考試委員會」，大費周章修憲後，只是換一個招牌，根本是換湯不換藥。

劉建忻則表示，考試院目前沒有形成自己的主張，「我們不會本位主義，也尊重立法院的討論」，他也強調，實務上未來考試的業務還是要獨立，保持公正公開、不受到政治干預，銓敘部、保訓會的業務未來如何跟行政部門整合，也是在這個議題會出現的問題。