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修憲廢考監 考試院：考試院功能會繼續存在

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
國民黨立委陳以信今於立法院司法及法制委員會質詢考試院秘書長劉建忻。圖／取自國會頻道
國民黨立委陳以信今於立法院司法及法制委員會質詢考試院秘書長劉建忻。圖／取自國會頻道

修憲工程啟動，國民黨立委陳以信今於立法院司法及法制委員會質詢時指出，大費周章修憲要廢除考監，但考試權仍然獨立行使，只是換招牌變「行政院考試委員會」，考試院秘書長劉建忻則回應，不管未來政府機關如何調整，考試院現有功能都會繼續存在。

對於陳以信詢問，修憲廢除考試院一事，考試院的立場為何？劉建忻表示，考試院長、副院長及考試委員在立法院行使同意權時，都表示尊重國會的職權。

陳以信進一步質疑，假設修憲通過廢除考試院，但考試權仍然獨立行使職權，最後變成「行政院考試委員會」，大費周章修憲後，只是換一個招牌，根本是換湯不換藥。

劉建忻則表示，考試院目前沒有形成自己的主張，「我們不會本位主義，也尊重立法院的討論」，他也強調，實務上未來考試的業務還是要獨立，保持公正公開、不受到政治干預，銓敘部、保訓會的業務未來如何跟行政部門整合，也是在這個議題會出現的問題。

考試院 修憲 立法院

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