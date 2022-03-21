跳停電成新常態？ 李彥秀嗆蘇貞昌：別再找藉口

台北市內湖成功路五段至金龍路一帶，今天凌晨發生無預警停電，影響約3000戶民眾。將爭取回鍋參選港湖選區議員的前立委李彥秀說，民進黨政府錯誤急躁的能源轉型政策，讓跳停電成為台灣的新常態，也讓台電的基層員工疲於奔命，「正告民進黨政府，尤其行政院長蘇貞昌，不要再找藉口！若無法保證穩定供電，不論是發電不足，還是電網脆弱問題，就下台吧！」

李彥秀提到，有受災住戶跟她說，昨天凌晨兩點多聽到三次爆炸聲後，就突然斷電，台電則表示停電的原因為｢疑似鳥類叼鐵線築巢，導致電線短路｣。李說，儘管鳥獸觸碰電網，確實有機會造成停電，然而最近諸如此類的事故過於頻繁，再以這種說法當理由，實在難以讓大家信服，民眾也感受不到政府有心解決用電安全的問題。

李彥秀質疑，民進黨錯誤急躁的能源轉型政策，讓跳停電成為台灣的新常態，大半夜緊急出勤搶修的台電同仁，真的是辛苦了，但民進黨政府，尤其行政院長蘇貞昌，若無法保證穩定供電，就下台吧！