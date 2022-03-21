綠委籲國考廢國文 「年輕人不應把青春浪費在古文上」

考試院宣布明年起高普考試刪除列考公文，民進黨立委鄭運鵬今於立法院司法及法制委員會質詢時，進一步呼籲考選部，國考應廢考國文，他並引述前考試委員林玉体、李慶雄等人過去提案指出，「年輕人不應把青春浪費在古文上」，考選部長許舒翔則回應，會再討論。

鄭運鵬今質詢時指出，除了公文之外，另一個「食古不化」可廢掉的項目就是國文，許多專技考試已不考國文，國文是否有列入國考共通科目必要？他並舉例，原住民特考不考原住民語言，卻考國文，有何必要性？

許舒翔表示，會再觀察，不過公文寫作拿掉後，作文短期內要保留。至於國文考試是否用其他方式取代？許舒翔說，考量性向測驗部分，有可能有語言邏輯推理，「未來有可能做一些調整」。

鄭運鵬進一步指出，國考不考國文不是他的創見，2008年前考試委員林玉体、李慶雄、陳茂雄、劉武哲便曾提出，「廢考古文和統獨、政治無關，年輕人不應把青春浪費古文上」，

鄭運鵬並表示，如果考試院以後還留著考國文，以後考試委員提名審查就考四書、戰國策、赤壁賦等，「如果立法院對於考試委員審查沒刁難，國考考這個有什麼意思？花錢補習，考過又用不到」。

許舒翔回應，測驗題比較會有古文國學常識題，目前是增加白話文部分，會再觀察，進一步討論。