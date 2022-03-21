快訊

東方航空載有133人客機在廣西事故引發山火 傷亡未明

說到做到！吳尊火速搬家 宣告1家4口移居大陸

綠委籲國考廢國文 「年輕人不應把青春浪費在古文上」

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨立委鄭運鵬今於立法院司法及法制委員會質詢考選部長許舒翔。圖／取自國會頻道
民進黨立委鄭運鵬今於立法院司法及法制委員會質詢考選部長許舒翔。圖／取自國會頻道

考試院宣布明年起高普考試刪除列考公文，民進黨立委鄭運鵬今於立法院司法及法制委員會質詢時，進一步呼籲考選部，國考應廢考國文，他並引述前考試委員林玉体、李慶雄等人過去提案指出，「年輕人不應把青春浪費在古文上」，考選部長許舒翔則回應，會再討論。

鄭運鵬今質詢時指出，除了公文之外，另一個「食古不化」可廢掉的項目就是國文，許多專技考試已不考國文，國文是否有列入國考共通科目必要？他並舉例，原住民特考不考原住民語言，卻考國文，有何必要性？

許舒翔表示，會再觀察，不過公文寫作拿掉後，作文短期內要保留。至於國文考試是否用其他方式取代？許舒翔說，考量性向測驗部分，有可能有語言邏輯推理，「未來有可能做一些調整」。

鄭運鵬進一步指出，國考不考國文不是他的創見，2008年前考試委員林玉体、李慶雄、陳茂雄、劉武哲便曾提出，「廢考古文和統獨、政治無關，年輕人不應把青春浪費古文上」，

鄭運鵬並表示，如果考試院以後還留著考國文，以後考試委員提名審查就考四書、戰國策、赤壁賦等，「如果立法院對於考試委員審查沒刁難，國考考這個有什麼意思？花錢補習，考過又用不到」。

許舒翔回應，測驗題比較會有古文國學常識題，目前是增加白話文部分，會再觀察，進一步討論。

鄭運鵬 原住民語

延伸閱讀

公文很難！「至紉公誼」啥意思？連考選部長也不知道

美福萬噸肉品蓄熱釀復燃 巨量廢棄物單靠桃園處理不完

丟6.5公斤安毒沒找到 調查局長透露：有幾條線索在過濾

國民黨抨擊進口雞蛋政策 鄭運鵬嗆：雞蛋裡挑骨頭

相關新聞

嗆「別把官員當狗罵」反遭起底 蘇貞昌：檢討自己增修養

行政院長蘇貞昌日前指出，立法院過去那種把官員當狗罵的時代應該讓它過去了，卻引來藍營質疑「蘇貞昌講的可能是當時他在野的時候...

影／內湖停電完換新店 朱：歸剛欸！都不是民進黨的錯

台北市內湖區成功路五段至金龍路周邊，今(21)日凌晨2點10分左右突然大停電，沒想到上午7點換新北市新店區發生停電，台電...

停電事故頻傳 蘇貞昌反酸：藍營執政一年3000多件

台北市內湖區今天因鳥巢引起高壓線路故障，造成共3000戶停電，國民黨主席朱立倫今天上午到林口觀音寺參拜時再度開酸，反正千...

國民黨考紀會再開會查中常委賄選 傅崐萁終於出現說明

國民黨考紀會今天二度開會處理中常委買、換票事宜，根據上次開會結果，被通知說明的十幾位中常委中，最後僅傅崐萁、王伯綸兩案繼...

曹興誠：保衛中華民國 需要兩國論

聯電榮譽董事長曹興誠今天表示，真正能為台灣帶來長遠和平的，是故總統李登輝和總統蔡英文提出的兩國論，因為如果世界承認中華民...

修憲廢考監 考試院：考試院功能會繼續存在

修憲工程啟動，國民黨立委陳以信今於立法院司法及法制委員會質詢時指出，大費周章修憲要廢除考監，但考試權仍然獨立行使，只是換...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。