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瞄準2024朱、柯動作頻頻 侯友宜僅回：我是新北市長

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
針對媒體提問是否有訪美計劃，侯友誼僅說，每一個人所扮演的角色不一樣，自己現在是新北市的市長。記者劉懿萱／攝影
針對媒體提問是否有訪美計劃，侯友誼僅說，每一個人所扮演的角色不一樣，自己現在是新北市的市長。記者劉懿萱／攝影

雖然距離2024總統大選還有兩年時間，但各方人馬已經動作頻頻，瞄準2024總統大位的台北市長柯文哲，預計本月底要發布外交政策，國民黨主席朱立倫也傳出5月即將出訪美國。外界視為最有力候選人的新北市侯友宜今日受訪僅說，每一個人所扮演的角色不一樣，最重要的還是把新北市的市政做好。

民眾黨將於本月底舉辦國際新春酒會，不僅邀請外國駐台使節參加，傳出柯文哲將發表外交政策、兩岸政策的理念背景及未來藍圖；朱立倫也傳出將於5月訪美，預計安排拜會白宮、國務院官員、國會議員，並可能於智庫或學校演講。

侯友宜今日出席活動，針對媒體提問是否有訪美計畫，侯僅說，每一個人所扮演的角色不一樣，自己現在是新北市的市長，最重要的還是把新北市的市政做好，才是現在應盡的責任。

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