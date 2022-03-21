聽新聞
test
0:00 / 0:00
瞄準2024朱、柯動作頻頻 侯友宜僅回：我是新北市長
雖然距離2024總統大選還有兩年時間，但各方人馬已經動作頻頻，瞄準2024總統大位的台北市長柯文哲，預計本月底要發布外交政策，國民黨主席朱立倫也傳出5月即將出訪美國。外界視為最有力候選人的新北市侯友宜今日受訪僅說，每一個人所扮演的角色不一樣，最重要的還是把新北市的市政做好。
民眾黨將於本月底舉辦國際新春酒會，不僅邀請外國駐台使節參加，傳出柯文哲將發表外交政策、兩岸政策的理念背景及未來藍圖；朱立倫也傳出將於5月訪美，預計安排拜會白宮、國務院官員、國會議員，並可能於智庫或學校演講。
侯友宜今日出席活動，針對媒體提問是否有訪美計畫，侯僅說，每一個人所扮演的角色不一樣，自己現在是新北市的市長，最重要的還是把新北市的市政做好，才是現在應盡的責任。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言