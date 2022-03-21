才被中常委酸誰會承認賄選？ 國民黨考紀會又發新問卷

國民黨10日才發問卷給中常委和縣市黨部主委、書記長查賄，要求回答是否參加換票聯盟和賄選，盼能釐清爭議。由於黨主席朱立倫只給考紀會兩周時間調查，國民黨上周四開完考紀會後，隔天又發新問卷，這次提問來到8題，較上次多3題，盼能在本周三最後期限內釐清事實真相。

提問包括是否參與「12（14）聯盟」運作或為「12（14）聯盟」之成員？是否直接或間接支付金額或代價予「12（14）聯盟」之主事者、參與者或其等之指定人？如有，請提供支付之金額及代價；是否知道「12（14）聯盟」之主導者?如不知，請提供仲介者之姓名及資訊。

本報取得考紀會問券文本，內容如下：

__中常委 __先生 鈞鑒

為續行調查本黨中常委選舉之「換票聯盟」與「賄選」爭議，以還原事實真相並導正選風與本黨形象，敬請於中華民國(以下同)111年3月21日上午11點前，回復下列問卷，並歡迎與會(111年3月21日下午3:30pm於中央黨部一樓會議室)釐清前揭事項:

Q1:中常委選舉期間，是否參與「12聯盟」運作或為「12聯盟」之成員？

A1:□是 □否

Q2:承上題，是否直接或間接支付金額或代價予「12聯盟」之主事者、參與者或其等之指定人？如有，請提供支付之金額及代價。

A2:□是: NT$_______ □否

Q3:承前二題，是否知道「12聯盟」之主導者?如不知，請提供仲介者之姓名及資訊。

A3:□是(姓名________________) □否(姓名________________)

Q4:承前二題，是否知道「12聯盟」之受款者之姓名及資訊。如不知，請提供中間人之姓名及資訊。

A4:□是: 姓名________________ □否

Q5:中常委選舉期間，是否參與「14聯盟」運作或為「14聯盟」之成員？

A5:□是 □否

Q6:承上題，是否直接或間接支付金額或代價予「14聯盟」之主事者、參與者或其等之指定人？如有，請提供支付之金額及代價。

A6:□是: NT$_______ □否

Q7:承前二題，是否知道「14聯盟」之主導者?如不知，請提供仲介者之姓名及資訊。

A7:□是(姓名________________) □否(姓名________________)

Q8:承前二題，是否知道「14聯盟」之受款者之姓名及資訊。如不知，請提供中間人之姓名及資訊。

A8:□是: 姓名________________ □否

中華民國111年3月18日

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確認書

本人:____________________(親簽) 謹此確認上述回復正確無誤。

中華民國111年3月日