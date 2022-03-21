公文很難！「至紉公誼」啥意思？連考選部長也不知道
考試院宣布，明年起高普考試刪除列考公文。民進黨立委鄭運鵬今於立法院司法及法制委員會質詢時，秀出立法院公告中的「至紉公誼」一詞，詢問考選部長許舒翔是什麼意思？不過許舒翔搖頭表示不知道，鄭運鵬隨後揭曉，意思就是謝謝合作，答案令人莞爾。
鄭運鵬今先詢問，考試院宣布國考不考公文後，有無引起反彈？許舒翔回應，少數有一些意見，但公文考試佔比很低，大學端也沒教，且未來訓練端仍有公文訓練課程，國考也會考國文、作文，有一定能力的測驗。
鄭運鵬並以立法院公告中的「至紉公誼」一詞，詢問許舒翔意思為何，不過許舒翔只微笑搖搖頭，鄭運鵬揭曉，是謝謝合作的意思，代表執行公務過程，大家有很好的友誼，答案令現場不少人不禁笑了出來，許舒翔則補充說明，「這是公務機關過去習慣的用語」。
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