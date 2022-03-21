快訊

台日混血少女遭虐殺焚屍 老父求判凶嫌死刑終未能如願

共軍攻台第一目標是這裡 台電供電「心臟」揭神秘面紗

公文很難！「至紉公誼」啥意思？連考選部長也不知道

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
立法院公告中出現「至紉公誼」一詞，意思令人費解。圖／取自國會頻道
立法院公告中出現「至紉公誼」一詞，意思令人費解。圖／取自國會頻道

考試院宣布，明年起高普考試刪除列考公文。民進黨立委鄭運鵬今於立法院司法及法制委員會質詢時，秀出立法院公告中的「至紉公誼」一詞，詢問考選部長許舒翔是什麼意思？不過許舒翔搖頭表示不知道，鄭運鵬隨後揭曉，意思就是謝謝合作，答案令人莞爾。

鄭運鵬今先詢問，考試院宣布國考不考公文後，有無引起反彈？許舒翔回應，少數有一些意見，但公文考試佔比很低，大學端也沒教，且未來訓練端仍有公文訓練課程，國考也會考國文、作文，有一定能力的測驗。

鄭運鵬並以立法院公告中的「至紉公誼」一詞，詢問許舒翔意思為何，不過許舒翔只微笑搖搖頭，鄭運鵬揭曉，是謝謝合作的意思，代表執行公務過程，大家有很好的友誼，答案令現場不少人不禁笑了出來，許舒翔則補充說明，「這是公務機關過去習慣的用語」。

民進黨立委鄭運鵬今於立法院司法及法制委員會質詢考選部長許舒翔。圖／取自國會頻道
民進黨立委鄭運鵬今於立法院司法及法制委員會質詢考選部長許舒翔。圖／取自國會頻道

鄭運鵬 立法院

延伸閱讀

美福萬噸肉品蓄熱釀復燃 巨量廢棄物單靠桃園處理不完

丟6.5公斤安毒沒找到 調查局長透露：有幾條線索在過濾

國民黨抨擊進口雞蛋政策 鄭運鵬嗆：雞蛋裡挑骨頭

影／鄭運鵬：台灣不會進口核食 檢測標準比國際嚴格

相關新聞

公文很難！「至紉公誼」啥意思？連考選部長也不知道

考試院宣布，明年起高普考試刪除列考公文。民進黨立委鄭運鵬今於立法院司法及法制委員會質詢時，秀出立法院公告中的「至紉公誼」...

南市國民黨、民進黨市議員選舉啟動 體力、意志力決戰

國民黨台南市黨部及民進黨台南市黨部今天分別辦理市議員選舉領表及初選登記，其中國民黨第5、第8選區列為下一梯次提名，未領表...

台灣受假訊息侵擾連9年奪冠 學者籲提高警覺

瑞典哥德堡大學主持的跨國學術調查V-Dem計畫結果顯示，台灣遭受境外假訊息侵擾嚴重程度，從2013起已連續9年排名世界第...

陳其邁施政報告宣布 高市110年達財政平衡「零舉借」

高雄市議會第三屆第七次定期大會於今天進行施政報告與質詢，市長陳其邁以逾50分鐘時間就防疫，經濟團型，交通建設，空汙改善等...

龐培歐盼我退撫基金投資私募基金 銓敘部：非投資範圍

美國前國務卿龐培歐去年7月拜訪我駐美代表處，爭取我國退撫基金、勞退基金投資Anarock基金公司，國民黨立委也質疑，龐培...

共軍攻台第一目標是這裡 台電供電「心臟」揭神秘面紗

近期國內傳出多起停電，其中303大停電恰逢美國前國務卿龐培歐訪台，有媒體報導稱蔡英文總統要求國安單位介入調查，連國安局都加入。過去十年國內重大國安演習或兵推，台電均被納入評估項目，國安單位更曾多次赴台電考察，其中又以電力調度中心被列為共軍鎖定的優先目標。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。