龐培歐盼我退撫基金投資私募基金 銓敘部：非投資範圍

美國前國務卿龐培歐去年7月拜訪我駐美代表處，爭取我國退撫基金、勞退基金投資Anarock基金公司，國民黨立委也質疑，龐培歐日前來台與此事有關。國民黨立委陳玉珍今於立法院司法委員會質詢銓敘部長周志宏，是否會研議以退撫基金投資？周志宏表示，目前沒有研議，私募基金不在主要投資項目範圍。

駐美代表處去年8月2日發給外交部的電報指出，龐培歐在Anarock公司擔任資深顧問，他率該公司投資長Gino Ramadi拜會駐美代表蕭美琴，盼引介公部門的退撫基金與勞退基金等潛在投資夥伴。

據了解，外交部接獲電報之後，已函請勞動部、銓敘部、央行、金管會、經濟部與國發會就我國基金與外國基金合作的相關事項提供意見，等於納入國發基金選項。

陳玉珍今質詢時則指出，對於龐培歐要銓敘部投資退撫基金，銓敘部回應為何？周志宏回應，在退撫基金投資相關規定範圍內，目前沒有私募基金投資這一類，將來如果要做，要再研議相關配套措施。

對於陳玉珍追問，未來是否會研議？周志宏表示，「目前是沒有，私募基金不在我們主要投資項目範圍內，會用其他方式運用基金」。

陳玉珍也詢問考試院秘書長劉建忻，對於高官收政治保護費看法為何？劉建忻表示，「我沒有看到這個(外交部)公文」，站在考試院立場，會以退休公務員保障為基金操作最優先考量。

陳玉珍呼籲，退撫基金是退休公務人員保命錢，每筆錢都是非常重要，不要因為政治因素，任意地把公務人員保命錢當作政治禮物送出去，要嚴守立場，以保護退撫基金為第一考量。劉建忻也允諾，「沒問題」。