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立委籲放寬公務員兼職 考試院：不一定下班就是下班

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
立法院司法及法制委員會。記者吳亮賢／攝影
立法院司法及法制委員會。記者吳亮賢／攝影

台北市警交通大隊警員石明謹為知名足球賽評，因違反公務員不得兼任規定遭懲戒，宣布提前退休。國民黨立委葉毓蘭、林思銘今於立法院司法委員會質詢時，呼籲考試院、銓敘部應放寬公務員兼職規定，以因應斜槓人生、高齡社會的趨勢；考試院秘書長劉建忻則回應，公務員不一定是下班就是下班、休假就是休假，如果人民有需要緊急服務，恐跟其斜槓人生有所衝突。

葉毓蘭今指出，除了石明瑾因遭懲戒而退休，化名「林氏璧」經營旅遊部落格的台大醫院前公職醫師孔祥琪，也因兼職遭懲戒而離職，而其中石遭懲戒理由竟是「嚴重損害政府信譽」，當球評為什麼會傷害警察信譽？她強調，公務員不得兼職的規定已脫離時代趨勢，恐趕走優秀人才。

銓敘部長周志宏回應，限制公務員兼職是公務員服務法中規定，懲戒則是具有違法失職等要件，至於造成政府信譽影響與否，是懲戒主管機關認定，「前提都是有違反法律，或是有相關失職行為，才會受懲處」，他也提到，限制公務員兼職相關規定，是希望公務人員能專心致力於工作，「不是不能兼職，只要經過機關許可就沒有問題」，目前已提出公務員服務法修正草案，關於兼職相關規定要放寬到什麼幅度，立法院審議過程中可以再討論。

林思銘質詢時則提到，國民體育法修法後，具公務員身分的國家代表隊選手可以代言，但一般公務員卻不得兼職，恐有雙重標準，應該對於公務員兼職規定給予明確規範。

劉建忻回應，斜槓人生值得敬佩，但公務員能不能兼職，應該考慮到公務員要應付人民需要各種緊急狀況，「不一定下班就是下班、休假就是休假」，如果有需要緊急服務，恐跟斜槓人生衝突。

林思銘進一步呼籲，應讓公務員適度調配生活，在不影響公務情況下，在一定層級適度開放兼職，劉建忻則補充說明，在公務員服務法修法部分，有針對勤休為了不要增加公務員過度負擔，歸範上限工時，但若又開放兼職，從身體勞動維護的角度而言，有點邏輯矛盾。

公務員 斜槓 劉建忻

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