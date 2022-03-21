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游盈隆指選情不樂觀 朱立倫：爭取非民進黨朋友支持

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席朱立倫。本報資料照片
國民黨主席朱立倫。本報資料照片

台灣民意基金會董事長游盈隆日前指出，國民黨選情不太樂觀，除了金馬沒一處是安全。國民黨主席朱立倫上午受訪表示，不管是民進黨的朋友提醒還是國民黨的朋友提醒，都是好意，國民黨一定會認真努力、戰戰兢兢，全力以赴來爭取不管是國民的非國民黨，只要非民進黨的朋友都會全力來布局。

針對台北市議員王鴻薇建議朱立倫選台南、民眾黨主席柯文哲選高雄？朱立倫表示，台南兩位同志都很努力，國民黨很快就會做出提名，大家拭目以待。而對於黨內傳出跟民眾黨做交換，高雄換台北？柯文哲還說乾脆2024也讓他好了，朱重申，不要透過媒體放話，大家彼此尊重。

對於台北市議員鍾小平藉由同舟計畫回黨，擠壓同選區新人參選空間？對此，朱立倫強調，台北市黨部會處理，「市黨部主委在這裡，我不回應」。

國民黨 朱立倫 北市

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