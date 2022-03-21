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馬紹爾群島總統柯布亞今訪台 蔡總統眀頒采玉大勳章

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

我國友邦馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua）伉儷應我國政府邀請，將於今天至25日率團來台進行國是訪問。總統府發言人張惇涵今天表示，蔡英文總統代表我國政府及人民，誠摯歡迎友邦元首來訪。此行為柯布亞於2020年就任後首度訪台，對於深化兩國邦誼具有重大意義。

張惇涵表示，蔡總統將在3月22日上午，於總統府以隆重軍禮迎接訪團，並將頒贈柯布亞「采玉大勳章」，表彰其對增進兩國合作及邦誼之卓著貢獻。同日午間，蔡總統也將於總統府設國宴款待，就兩國合作及共同關切事務深入交換意見。

張惇涵表示，柯布亞曾多次於國際場合力挺台灣的國際參與，積極推動兩國各項領域的交流合作。而中華民國與馬紹爾群島共和國建交24年，雙方也有深厚的文化連結，在農漁業、公共衛生、教育、婦女賦權、基礎建設及永續發展等領域合作密切。

張惇涵表示，本次訪團成員另包括：外交暨貿易部長粘瑞（Casten Nemra）伉儷、參議員貝將（Joe Bejang）伉儷等重要成員。期盼透過此次柯布亞總統來訪，讓兩國的堅實邦誼更加深化，兩國持續攜手合作，增進人民福祉、走向世界，展現海洋國家的格局。

張惇涵 總統府發言人 馬紹爾群島

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