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「福島核廢水資訊專區」幫日本洗地？ 原能會：是立委要求

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
原能會主委謝曉星（中）今天出席立法院教育及文化委員會前，接受媒體聯訪。記者吳姿賢／攝影
原能會主委謝曉星（中）今天出席立法院教育及文化委員會前，接受媒體聯訪。記者吳姿賢／攝影

日本最快2023年春天將福島核廢水排放入海，立委批評原能會在官網建置「日本福島核災含氚廢水」資訊專區，是用納稅錢幫日本「洗地」，原能會主委謝曉星表示，去年他第一時間就向台日關係協會遞交抗議書，對於立委說法感到「可惜」，過去朝野立委都希望原能會要有專區，才能讓社會了解進度。

謝曉星今天出席立委院教育及文化委員會報告業務並備詢，會前接受媒體聯訪表示，原能會是核安跟輻安的管制機關，日本氚廢水排放是全世界都很重視的民生議題，原能會依照過去習慣規畫特定議題專區；他說，去年四月底日本公告排放期程規畫時，台灣日本關係協會第一時間到原能會裡告知此事時，「我當場就遞交反對抗議書」。

謝曉星表示，後來不管立法院業務報告或專案報告，朝野立委都要求超前部署，且不管媒體、社會大眾或立委，都希望要求有專區呈現，專區主要目的是告訴社會大眾現在進展及過程，全世界主管核能安全管制、輻射安全管制的機關都做同樣的事情。

媒體詢問，含氚廢水有害與否還有爭議，但原能會目前說法都傾向無害，謝曉星表示，原能會只是說排放一定要維持無害、符合標準，就像國際原子能總署網站針對日本排放也不做任何預先判斷，只針對排放是否符合國際標準做審查，或看排放過程如何，這也是為何他們要派調查團，而台灣希望組成類調查團的觀察團前往日本。

針對立委批評原能會幫日本「洗地」，謝曉星表示，坦白說感到還滿可惜的，原能會做該做的事情，希望社會大眾可以了解，當時是說兩年後要排放，還強調要超前部署，告訴人民怎麼排放、是否符合國際標準，這都是核安的SOP（標準作業程序）。

日本排放核廢水可能對台灣漁業造成影響，謝曉星表示，專區設立有漁業署等跨部會平台，強調在預防日本排放前台灣做了哪些防治措施，從管制措施讓社會大眾了解，因此專區有必要性。

日本 原能會 福島核災

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