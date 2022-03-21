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朱立倫選台南市長？ 黃偉哲：期待君子之爭

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長黃偉哲在臉書貼文，對於有人倡議朱立倫選台南市長，認為是較可期待的君子之爭。圖／擷取畫面
台南市長黃偉哲在臉書貼文，對於有人倡議朱立倫選台南市長，認為是較可期待的君子之爭。圖／擷取畫面

台北政壇昨有人倡議由國民黨主席朱立倫選台南市長，台南市長黃偉哲在臉書表示，與其讓「戰鬥藍」與「花蓮王」將台南當成博弈戰場，若朱立倫來選，反而是比較可以期待的君子之爭。

上月間台北政壇傳出請朱立倫選台南市長的呼聲，謝龍介也表示，若朱立倫真的來選台南市長將是個好棋，強調22縣市選舉一定要在戰略上有這樣的高度，如此能讓支持者士氣大振，並爭取到最後勝利，2024年重返執政就有希望。

黃偉哲昨天深夜在臉書表示，台北政壇的國民黨人倡議，由朱立倫參選台南市長，我認為，與其讓「戰鬥藍」與「花蓮王」將台南當成博弈戰場，這反而是比較可以期待的君子之爭。「無論對手是誰，我都會兢兢業業全力以赴，如同3年多來，每天的奮力打拚，也請市民朋友與我繼續同行。」

黃偉哲也在臉書上寫出執政以來的成果，他說，這星期陸續啟用溪北長達24公里的水圳綠道、岸內糖廠影視基地新景完工、歸仁兒童特色遊戲場落成、北區忠義路延伸工程及三爺溪永寧橋開工。還有，中研院南部院區二期工程啟動，除了半導體產業聚落，台南將擁有尖端基礎研究基地。19日舉辦「大台南會展中心」啟用演唱會，這是非常棒的全新展演空間。

他說，台南購物節消費突破124億元、產業投資台南高達1.8兆、各業銷售總額衝破2.7兆元，都創下新高峰。「做得更好、過得更好」的承諾，就是要讓大家好做生意、過好日子。而學甲的蜀葵花開了，西港的花旗木、白河林初埤木棉花與府城的風鈴木燦爛綻放，就像是氣勢正盛的台南。

本報最近對六都施政做民調，黃偉哲的施政滿意度81.9%，排名第三；幸福感94%，排名第二；市民光榮感88.4%，排名第一；防疫90.4%，排名第二。

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