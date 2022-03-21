【即時短評】民進黨想拿台中 打空汙只能比盧秀燕更盧秀燕

台中市隨著下屆市長選戰開打，以及因日前大停電，中火加碼發電，空氣品質一度惡化，使得空汙議題再次搬上檯面。沒錯，台中市民最近又因為空汙惡化，神經緊繃，並質疑若是一遇台灣電力不足，台中人就必須再次「用肺發電」？若果真如此，問題豈不大了，民心也將再次反應在選舉結果上。

空汙議題自前任市長林佳龍以來廣泛引起市民注意，姑不論其遠因、近果，但影響每一個人生活確是事實。市民不僅身體健康受到嚴重威脅，台中也失去向來值得自豪的藍天白雲好環境。若有利的居住條件不再，房地產市場和各行各業都將受衝擊。所以，空汙是絕對足以成為影響民心以及選舉結果的重大議題。

但是，民進黨對於台中市的空汙一直陷於一個迷思，以為攻擊巿長盧秀燕「空氣換新」政策「跳票」，就可以讓民眾幡然醒悟、獲得民眾支持，又或是把空汙推給東北季風帶來的大陸霧霾，就可以撇開中火製造空汙的事實，以及減輕蔡英文總統「非核家園」政策造成能源緊張的壓力。

事實上，民進黨弄錯了對象，因為台中市民在意的並不是盧秀燕，而是真真實實每一天的空氣品質。盧秀燕只是針對改善空汙提出了願景，而這一願景又切中了民眾的心聲。

如果空氣沒有換新、變好，市民會怪罪在盧秀燕身上？不會的，因為畢竟盧提出的訴求和市民站在一起，也持續做了一些努力。精明的市民反而會去找出是哪些人阻擋了空氣換新，又是哪些人造成了現今的景況。

所以，以民進黨下屆的市長參選人而言，真正該做的，應該是和盧秀燕一樣，選擇和市民站在一起，同樣的要求空氣換新，甚至應該講的比盧秀燕更大聲、要求的手段更激烈，否則怎麼會得到民心？

如果沒有把這一立場說清楚、講明白，而只是嘲諷式的指責盧秀燕任內空氣並沒有換新，或因為懼怕批評、違逆中央的政策，而在此一議題上默不出聲，那勢必難以得到台中市的民心，下一屆的市長由誰擔任也不難預測。