獨／美國也關注 柯文哲月底發表外交政策 朱立倫5月訪美

民眾黨主席柯文哲有意挑戰2024總統大位，積極加強對外連結。據了解，民眾黨將於本月底舉辦國際新春酒會，邀請外國駐台使節參加，柯文哲將發表外交政策、兩岸政策的理念背景及未來藍圖。

另一方面，國民黨主席朱立倫則持續規畫訪美行程，黨內人士表示，幾乎可確定朱立倫將於5月訪美，計畫到紐約、華府、洛杉磯、舊金山；最近國際部密集與美方聯繫，以安排朱立倫拜會白宮、國務院官員、國會議員，並可能於智庫或學校公開演講。

黨內人士指出，上月返台報告工作成果的國民黨國際部副主任黃裕鈞預計4月赴華府，國民黨已將駐美代表處牌子交給黃，待朱立倫訪華府時，將舉行揭牌活動，邀請各界人士共同見證。

柯文哲常以台北市長身分與各國駐台使節聚會，但據了解，這將是柯文哲首次以民眾黨主席身分舉辦國際新春酒會，預計邀請美國、日本、新加坡、加拿大等國駐台代表參加，民眾黨立委也將與會，民眾黨國際事務委員會主委趙麟證實相關規畫；這場國際新春酒會原定2月舉行，但受疫情影響，延至3月底舉行。

美國史丹佛大學胡佛研究所研究員祁凱立（Kharis Templeman）告訴本報，美國政府中關注美台關係的人士，都很有興趣會晤所有可能參加2024年大選的人，除了國民黨可能提名人，應該還有民進黨的賴清德、鄭文燦，以及台北市長柯文哲，以了解他們對兩岸關係、台灣軍事改革、安全挑戰、美台關係等議題的看法。

美國總統拜登指派前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）率領跨黨派資深代表團月初訪台時，曾會晤朱立倫，雙方就台灣國防、區域戰略等議題交換意見，朱當時也提到未來訪美行程，稱老朋友都很歡迎他。