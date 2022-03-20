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【即時短評】最會質詢立委的閣揆 記得謙卑怎麼寫？

聯合報 / 記者李承穎林河名
國民黨立委蔣萬安（右）日前在立法院質詢停電議題，行政院長蘇貞昌（左）嘲諷國民黨承諾反攻大陸，到現在還沒反攻，是最不負責任的政府。圖／翻攝國會頻道
國民黨立委蔣萬安（右）日前在立法院質詢停電議題，行政院長蘇貞昌（左）嘲諷國民黨承諾反攻大陸，到現在還沒反攻，是最不負責任的政府。圖／翻攝國會頻道

行政院蘇貞昌「反質詢」延燒，蘇的強勢風格「上行下效」，也影響內閣官員，跟著頻繁回嗆在野黨立委，行政、立法角色已然顛倒。蘇貞昌一句「把官員當狗罵的時代過去了」，除了自己被酸「最常罵官員」，也完全忘了當年民進黨在野問政的強悍風格，而這種「寧可我負天下人」的心態，也再再彰顯執政的傲慢。

在蘇蔣對槓後，無論國民黨團提案修法禁止反質詢會不會通過，內閣都該遵守對立法院負責的憲政體制，憲政分際本就不容混淆；但事實上，早在蘇貞昌與蔣萬安對槓前，就可見蘇處處挑釁在野黨立委。

例如國民黨立委羅明才質詢時希望不要輕啟戰爭，問政過程本來平和，蘇貞昌卻連續要求羅明才譴責俄羅斯，羅回「我跟俄羅斯不熟」，蘇才罷休。

「蘇式風格」最直接的影響，就是官員也紛紛「蘇貞昌化」。國民黨立委賴士葆等人質詢主計長朱澤民時，批評朱面對通膨問題「是天兵，活在天上」，朱不斷回嘴，還稱自己「活在地上」，讓賴士葆忍不住回嗆「不要學蘇貞昌」。

除了朱澤民，衛福部長陳時中上周也在立法院聯席會與國民黨立委鄭麗文對罵到臉紅脖子粗。有了蘇貞昌的「反質詢」當範例，官員們似乎一夕間都變成「鬥雞」。

但「蘇貞昌們」不要忘了，民進黨在野時，羞辱官員的劇碼才是屢見不鮮；相關的質詢片段，網路上都還找得到，比起現今在野黨，只有過之，而無不及。

蔡英文總統2016年當選後，曾再三強調執政團隊必須「謙卑、謙卑、再謙卑」，諷刺的是，如今蘇內閣氣焰高漲，成為最會「質詢」立委的行政院長，還記得「謙卑」怎麼寫？

蘇貞昌 國民黨 內閣 行政院 民進黨 賴士葆 蔡英文

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