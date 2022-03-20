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出席小英志工團春酒 蔡英文曝：每天算有幾天卸任 有好多事要做
「小英志工團」今天舉行春酒，蔡英文總統及「英系」成員都到場參加。將代表「英系」競爭台北市議員初選的「焦糖哥哥」陳嘉行在臉書上透露，蔡總統在致詞時表示，「我每天都在算，距離卸任還有多少天，不是我眷戀總統這個位子，而是我還有好多的事情要做。」
蔡總統還提到，「蘇貞昌（行政院長）遇到我就會提醒我，不要忘記勝選演說時講的最後一句話，我也記得我說過：『當我離開總統這個位子的時候，我要留下一個更好的國家給台灣！』」
小英志工團每年都會舉行尾牙，不過今年因為疫情關係，改成辦春酒，今天蔡總統到場時，由前國策顧問黃承國及小英志工團團長陳義丕在門口迎接，陳義丕表示，蔡總統每年都會參加，不是因為選舉才來，就是為了要特別感謝志工的幫忙。
立委羅致政表示，這群志工跟隨蔡總統一路走來，十幾年來在蔡總統旁邊不離不棄，做蔡總統最重要的分身，所以蔡總統利用這個機會來感謝大家，沒有直接提到選舉的事情。
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